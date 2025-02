Hôpital militaire universitaire de Sfax: Un projet, une ambition

«Quel est votre projet médical, ici à l’Hôpital ? Quel est le rêve que vous voulez réaliser ?» Ce sont les premières questions posées lors de l’entretien de recrutement des médecins. La réponse permettra de mesurer le niveau d’ambition et la capacité d’engagement. La sélection est en effet rigoureuse. L’Hôpital cherche à attirer les meilleurs et à leur offrir de bonnes conditions de travail et d’accomplissement. Les équipes sont jeunes, alliant une solide formation et un brillant parcours scientifique et médical. Ecouter les médecins spécialistes Ben Amar (chirurgie générale), Ben Jemaa (chirurgie orthopédique), Ammar (neurochirurgie), Ketata (neurologie), Mnif (endocrinologie- diabétologie), Trigui (orthopédie),Koubaa (acupuncture), Maktouf (anesthésie - réanimation), Hentati (radiologie), Ben Thabet (psychiatrie), Hammami (cardiologie) et d’autres de leurs confrères parler de leur engagement est une véritable leçon de compétence et de patriotisme. Il en va de même pour toutes les autres équipes d’appui, de gestion et d’administration. Un large potentiel de progression se dégage.

Le bloc opératoire mérite une mention spéciale. Se prêtant à la chirurgie générale, à la chirurgie orthopédique et traumatique et à la neurochirurgie, il comprend cinq salles d’opération, ainsi que des salles de préparation des patients et de réveil. Les équipements sont de pointe. Quant au service de réanimation, il compte 11 lits, avec la possibilité d’aller jusqu’à 17 lits en cas de besoin. L’ingénierie générale a été soigneusement réfléchie, explique à Leaders le colonel médecin Imed Kanoun. Le service des urgences dispose de différentes salles et de tous les équipements nécessaires. Celui des consultations externes est structuré en box par spécialité, jouxtant des unités d’exploration. Chaque médecin bénéficie ainsi de cette proximité pour mener à bien ses consultations. Dans les unités d’hospitalisation, les chambres de garde sont aménagées au sein même de chaque unité. Le choix des équipements a été minutieusement décidé, en étroite coordination avec les usagers eux-mêmes, souligne de son côté le colonel Sami Zitouni, ingénieur biomédical, en charge des équipements et de la maintenance. Performance et technologie de pointe ont été privilégiées. C’est ainsi que l’HMUS compte parmi ses équipements les plus innovants, un microscope opératoire en 3D, le premier du genre en Afrique. Autant l’acquisition et la mise en marche sont assurées avec attention, autant la maintenance est hissée au premier plan, insiste-t-il. Une grande priorité est accordée à l’hygiène, ajoute pour sa part le colonel médecin Chawki Baccari qui veille au grain. Limiter le risque infectieux, le prévenir et tout contrôler s’érige en discipline rigoureuse, affirme-t-il. Un dispositif bien défini est mis en place à tous les niveaux. La détermination est forte pour faire de l’HMUS un pôle d’excellence. Dès à présent, on prépare l’accréditation par l’instance nationale d’évaluation et d’accréditation en santé, un projet commun porté par tous.

