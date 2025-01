Presidents’ firsts: l’insolite, l’audace et l’unique chez les présidents américains

Par Mohsen Redissi - L’histoire, publique et privée, des présidents américains est pleine de rebondissements et de surprises diverses. Les chefs de l'exécutif, mieux que quiconque, ont laissé de gré ou de force des traces indélébiles sur la fonction de président, ses pouvoirs, ses limites et ses failles au cours de plus de 230 ans d’exercice. Ils ont façonné, par leur force de caractère, la vie politique américaine et ses multiples enjeux sur le plan local et international à la fois.

L’audace et l’improvisation, sans pour autant transgresser le caractère sacré de la constitution, ont balisé la voie à une succession de présidents élevés dans le respect de la tradition. Chaque président est le pur représentant de son époque et chaque parcours est riche en événements tragiques et de positions spectaculaires.

Le lendemain de son investiture, le monde entier observe les faits et gestes du nouveau locataire de la Maison blanche. Une fois n’est pas coutume est le titre parallèle d’une rubrique qui ne s’attarde que sur ce qui s’est passé une seule fois ou pour la première fois dans la vie politique américaine et ses présidents.

