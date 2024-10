Mourad Zoghlami: L’architecte féru d’expositions universelles

On connaît ses œuvres sans pour autant les lui attribuer: le siège de la Bourse de Tunis, la rénovation de celui de l’Ugtt, et autres édifices, mais on découvre aussi ses talents de peintre. Comme quoi, le croquis mène à tout. Mourad Zoghlami est aussi un passionné des expositions universelles. C’est là, depuis la première édition en 1851 à Londres, que l’architecture la plus éclatante s’exalte avec imagination et talent. Architecte diplômé de l’Institut technologique d’art, d’architecture et d’urbanisme de Tunis en 1995, il enchaînera des prix nationaux et de multiples distinctions. Il se distinguera à l’échelle internationale en remportant deux fois le concours de conception du Pavillon de la Tunisie à deux grandes manifestations de taille.

J'ai eu l'opportunité de remporter deux concours et de collaborer avec le Cepex pour l'Exposition universelle de Yueso en Corée du Sud en 2012, puis celle de Milan en 2018. Après ces deux expériences enrichissantes, je pensais me concentrer sur d'autres projets, mais lorsque Mariam Chaieb, basée à Tokyo, m'a contacté pour me proposer de concourir ensemble pour Osaka 2025, j'ai été séduit par son enthousiasme. Nous ne nous connaissions pas avant, mais après une première rencontre à Tunis, j'ai vite compris que nous partagions la même passion pour l'architecture et le design. Le fait qu'elle soit installée au Japon est un atout majeur pour ce projet, car cela facilite grandement le suivi et le contrôle des travaux sur place.

Quelle a été votre contribution?

Ma contribution a été de donner vie à l'idée principale du projet. Pour moi, l'idée est l'âme de toute création architecturale. Un concept fort et pertinent est indispensable pour donner du sens au pavillon et assurer sa cohérence. Mon rôle a donc été de structurer l'ensemble autour de ce fil conducteur, pour créer une expérience unique et marquante. L'étroite collaboration et les échanges avec Mariam, qui connaît bien les habitudes et les exigences des Japonais, nous ont permis de perfectionner la fonctionnalité et le concept du projet.

Quelles sont les prochaines étapes?

Nous sommes actuellement en train de travailler sur le projet d'exécution et de décoration pour lancer l'appel d'offres et sélectionner l'entreprise qui construira le pavillon, tous lots confondus. Ensuite, nous passerons à la phase de sélection d'un cinéaste et réalisateur pour la création du contenu à projeter et le mapping.

