Expo Osaka 2025: La Tunisie en pleine résonance

Le monde se donne rendez-vous dès le 13 avril prochain à Osaka, à la faveur de l’exposition universelle qui s’y tiendra, six mois durant, jusqu’au 13 octobre 2025. Plus de 161 pays et organisations, dont la Tunisie, recevront près de 28 millions de visiteurs. Après Dubaï en 2020 (en 2021), et avant Riyad en 2030, Osaka rivalisera en attractions, innovations et échanges. Le thème choisi est une invitation à la découverte et à l’interrogation : «Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain». Il entend répondre à une question simple : «Qu'est-ce qu'un mode de vie heureux?» Sauver des vies, inspirer des vies, connecter des vies : la thématique trouve toute son importance.

Ce n’est pas la première fois qu’Osaka accueille une exposition universelle. Elle l’avait déjà organisée en 1970, mais l’édition 2025 s’annonce d’une tout autre dimension.

Des centaines de Tunisiens établis à Osaka

Fidèle à une longue tradition, la Tunisie y participera activement. Troisième plus grande ville du Japon, après Tokyo et Yokohama, avec 2.7 millions d’habitants, Osaka, capitale de la région du Kansai, est le berceau du boom industriel et technologique. Elle compte plus de 30.000 entreprises de renom, dont notamment Sharp, Panasonic, Sumitomo, Saraya, etc. assurant 21% des exportations du Japon. La région accueille plusieurs centaines de ressortissants tunisiens, pour la plupart des cadres supérieurs, des chercheurs et autres compétences de haut niveau. Tout récemment, la Tunisie y a nommé un consul honoraire, portant son choix sur Ittoku Saraya, vice-président du grand groupe familial Saraya, qui a par ailleurs lancé des projets industriels en Tunisie.

Le talent croisé du duo Mourad Zoghlami et Mariam Chaieb

Outre un pavillon national, la Tunisie prévoit une série de manifestations diverses pour faire connaître les multiples richesses du pays et ses potentialités. Le concours d’idées pour développer le concept scénographique et concevoir le parcours des visiteurs pour le pavillon national dans l’espace d’exposition «Sauver des vies» et sur le thème «Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies», avait été lancé en collaboration avec l’Ordre des architectes de Tunisie. C’est le projet intitulé «Résonance», conçu par l’architecte Mourad Zoghlami, en collaboration avec l’architecte tunisienne Mariem Chaïeb Berayana, résidente au Japon, qui a été primé. Le design, souligne le Cepex, qui organise la participation tunisienne et en assure le commissariat général en la personne de son président-directeur général, Mourad Ben Hassine, se distingue par une harmonie entre la profondeur de la civilisation et l’innovation, ainsi que par l’exploitation des technologies visuelles modernes. Ce parcours immersif débute par une façade qui accueille les visiteurs avec les senteurs du jasmin, symbole d’élégance et de pureté, longeant un tableau en mosaïque illustrant la profondeur de la civilisation et du patrimoine tunisiens. Malgré la surface limitée du pavillon tunisien (300 m²), le design, qui reflète les trois composantes centrales de la participation nationale — «Gestion et optimisation des ressources en eau», «Produits locaux sains et héritage culinaire», et «Progrès en sciences et médecine» — cherche à faire résonner la civilisation et l’histoire dans chaque recoin, et à offrir un voyage à travers le temps qui intègre la puissance du passé, la profondeur du présent et le dynamisme de l’avenir.