Manel Zammouri Miladi: Les nouveaux services, passeport pour un avenir prometteur

Ce 50e anniversaire de KPMG est pour moi un moment marquant et intense. En effet, les discours de Si Moncef, Si Rached et Si Dhia, le jour de la cérémonie, ont réveillé en moi beaucoup de souvenirs et fait remonter beaucoup d’émotions.

Etant étudiante à l’époque, j’ai vécu avec mon père le moment de la transition, sans en mesurer vraiment le réel enjeu. Je pense que ma relation de parenté avec Si Moncef n’est un secret pour personne. D’ailleurs, la ressemblance parle d’elle-même, n’est-ce pas ? Bien que ma ligne de conduite personnelle ait toujours été dictée par mon souci de discrétion, je ne peux m’empêcher aujourd’hui de partager ma fierté du travail accompli et ma joie de voir le cabinet se développer et s’agrandir chaque jour. J’ai une pensée émue et une reconnaissance sincère pour le chemin parcouru et les réalisations accomplies par nos « pères fondateurs».

Depuis le démarrage de ma carrière en 2005, à KPMG, en tant qu’expert-comptable stagiaire, période durant laquelle j’ai passé mes 3 ans de stages dans le département audit, j’ai assisté à une croissance du cabinet qui va crescendo et au développement de nouvelles lignes de service, qui viennent compléter notre offre de service historique. J’ai ainsi passé la majeure partie de ma vie « biberonnée » aux valeurs de KPMG, au point de dire qu’un sang bleu coule dans mes veines.

J’ai ainsi eu le privilège de participer à la mise en place de la première pierre de l’édifice du département Transactions Services (TS) en 2009, avec le parrainage de KPMG France. J’ai renforcé mon expérience lors de mon passage au département TS de KPMG France en 2011. A mon retour, le challenge était de taille : transmettre le savoir-faire et obtenir l’accréditation pour ces services. Mission réussie ! Aujourd’hui le département a bien grandi et sa dénomination a changé pour devenir le département Strategy & Deal Advisory. Il compte une vingtaine de collaborateurs talentueux et initiés aux meilleures pratiques internationales. Ensemble nous avons réussi des missions complexes et relevé tous les défis en opérant aussi bien sur la Tunisie que sur la Libye.

Dans la mouvance de notre développement, notre cabinet a également développé sa ligne de service TECHNOLOGY- avec à sa tête M. Mohamed Fadhel Kraiem qui apporte la richesse de son expérience et la diversité de son expertise dans ce domaine qui est l’un des piliers majeurs de la croissance de KPMG à l’international. Nous avons renforcé notre présence sur le marché en misant sur le développement de l’IT Advisory et sur la dynamique de digitalisation qui concerne aujourd’hui la quasi-totalité des entreprises, et nous avons consolidé le tout en opérant le rachat, avec KPMG France, d’une entreprise spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions technologiques afin d’assurer un accompagnement de bout en bout de nos clients dans le cadre de leur transformation digitale.

Nous déployons tous nos efforts pour assurer une croissance continue et maîtrisée et pour offrir à nos clients l’écoute et les solutions à valeur ajoutée leur permettant de progresser et de se développer.

Manel Zammouri Miladi

Partner Strategy & Deal Advisory

KPMG Tunisie

