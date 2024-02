50e Anniversaire de KPMG Tunisie: Le partenaire de confiance, alliant rigueur, professionnalisme et éthique

Célébrant son cinquantenaire, KPMG Tunisie réitère son engagement au service du développement économique en Tunisie, apportant sa signature de confiance, gage d'intégrité, de fiabilité, d’expertise et d'innovation. Se positionnant parmi les pionniers et les leaders de l’audit et du conseil, depuis sa fondation en 1974 par Rached Fourati, et sa reprise, dans la continuité, en l’an 2002, par Moncef Boussannouga Zammouri avec à ses côtés Dhia Bouzayen, le cabinet ne cesse de répondre avec agilité et professionnalisme aux besoins changeants de ses clients, dans un environnement en perpétuelle mutation.

L'histoire de KPMG en Tunisie épouse en fait celle du développement de la profession d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. En effet, faisant preuve d’un esprit pionnier et d’une vision avant-gardiste, Rached Fourati et Moncef Boussannouga Zammouri ont, depuis toujours mis leur expertise au service de la profession et contribué activement à l’évolution de son cadre législatif et réglementaire. Ils ont ainsi participé activement à l’élaboration de la loi 82 -61 complétant et modifiant le code du commerce, de la loi 82-62, portant réglementation de la profession d'Expert-Comptable et de la profession de Commissaire aux Comptes des Sociétés et instituant l'Ordre des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes de Sociétés de Tunisie, ou encore de la loi 88-108, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert-comptable. Ils ont également été élus, à quelques années d’intervalle, parmi les premiers Présidents de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie.

Leur engagement a dépassé les frontières en prenant une part active dans différentes instances régionales et internationales, tissant ainsi un vaste réseau d’amitié bénéficiant à la Tunisie.

Quatre piliers portent l’action de KPMG Tunisie, souligne Moncef Boussannouga Zammouri:

1. La contribution au développement économique, à la transparence et à l’éthique de la profession

2. La formation de jeunes professionnels (par le biais des trois années de stage obligatoire, mais aussi au cours de l’enseignement supérieur)

3. L’accompagnement pour l’attraction de l’investissement

4. Le développement des relations internationales.

En cinquante ans, la croissance de KPMG Tunisie a été «robuste et rapide ». L’effectif est passé de 30 personnes à plus de 300. Sur la période 2003 -2023, le chiffre d’affaires a été multiplié par 20. L’approche multidisciplinaire adoptée a permis d’accomplir des performances solides dans chacun de ses métiers : Audit, Tax & Legal, et Conseil &Technologie.

Au-delà des chiffres générés, il s’agit essentiellement de placer l’humanisme au cœur de l’action et de gagner la confiance de nos collaborateurs, clients et partenaires. La mission est de construire, de construire avec le travail, avec des relations humaines de qualité et avec éthique et transparence, a rajouté Moncef Boussannouga Zammouri

Prêts pour un nouveau cinquantenaire

Marquant cet évènement, KPMG Tunisie a tenu à célébrer avec l’ensemble de ses équipes et à rendre hommage aux anciens, lors d’une soirée qui restera marquée dans les mémoires, organisée vendredi 19 janvier 2024. Le thème choisi «Black and Gold», adopté en dress code, a conféré à cette rencontre-gala un caractère festif et raffiné. Quelques centaines de convives, tous réunis pour l’occasion, redoublaient d’élégance et de distinction, partageant leur fierté d’être KPMG Tunisie, d’incarner ses valeurs et exprimant leur détermination à aller de l’avant et à réaliser davantage de réussite. L’ambiance était joyeuse et conviviale. Le show était éblouissant, soulignant par la symbolique de la chorégraphie et le déferlement de sons et lumières, l’ancrage et la modernité d’un grand cabinet toujours avant-gardiste, sans cesse alimenté par des générations successives de collaborateurs, encore plus ambitieuses. Mais, l’auditoire voulait aussi mieux connaître les gènes fondateurs qui les rallient à une même équipe, une même famille.

Moncef Boussannouga Zammouri, ému par cette célébration, a planté le décor, racontant les débuts de l’aventure, soulignant les faits marquants, remerciant toutes et tous ceux qui ont contribué à bâtir KPMG en Tunisie.

Rached Fourati est remonté aux origines de KPMG Tunisie. Une véritable success story qui se poursuit encore et toujours.

Dhia Bouzayen a, pour conclure, dessiné les voies de l’avenir et mis les projecteurs sur les perspectives et axes de développement.

Des propos qui resteront gravés dans le marbre.

Le prochain cinquantenaire laisse présager un avenir plein de succès et de prospérité…