Décès de Noureddine Koubaa, l’éminent spécialiste des finances publiques

Sa silhouette fine élancée, sa grande compétence en finances publiques et sa discrétion naurelle ont longtemps marqué le ministère des Finances, l’ENA, et de grandes institutions. Noureddine Koubaa, ancien directeur général du budget, PDG de la CNRPS et de la Banque tuniso-libyenne vient de s’éteindre. Mohamed Noureddine ben Ali Koubaa, de son nom complet, est diplômé d’études supérieures de droit public de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris- Panthéon (1965), ancien élève stagiaire à l’École Nationale d’Administration de France (Promotion Stendhal 1963-1965), après avoir obtenu une Licence en Droit de la faculté de droit de Tunis (1962).

Tout au long de sa carrière administrative, il a été notamment chef du Contrôle Général des Finances (Inspection générale), PDG d'entreprises publiques dans les secteurs de la sécurité sociale, et des banques. Il a activement contribué à la mise en place de la Gestion budgétaire par objectifs (GBO). Sollicité par des institutions financières internationale, il a participé en qualité d'expert et praticien des finances publiques à des missions d'assistance technique dans le domaine budgétaire sous financement Banque Mondiale et de l'Union Européenne dans différents pays Djibouti, et RD Congo.



Son père Ali Ben Hammouda Koubaa dont il avait retracé le parcours dans Leaders, maître-maçon et agriculteur de père en fils, était parmi les meilleurs de sa génération, jouissant d’une grande respectabilité. De lui, il a hérité de nobles valeurs d’ardeur dans le travail, d’excellence et de probité. Noureddine Koubaa en avait fait sa mantra, s'échinant à réussir de brilllantes études, puis, veillant à encourager les jeunes cadres, leur inculquer les bonnes pratiques, et les préparer à gravir les échelons de la haute administration tunisienne. Nouri Zorgati, Hassine Cherif, Mohamed Eljéri, Habib Haj Said, et Mohamed Ghanouchi, comme ses collègues du Plan et de l'INS, Abdessalem Kammoun, Chedli Tarifa, en ont gardé le meilleur souvenir.

Proche collaborateur de ministres successifs des Finances (Mansour Moalla, Abderrazak Rassaa, Mohamed Fitouri…) et très écouté par Hédi Nouira et ses successeurs, il était très apprécié pour la qualité de ses notes stratégiques, la profondeur de ses analyses et la rigueur dans ses propositions. Très droit, intègre, et sincère, Noureddine Koubaa a incarné pour des générations l’esprit du service public et l’engagement au service de la nation.



Allah Yerhamou.

