Dhia Bouzayen: KPMG, une nouvelle aventure nous appelle

Célébrer cinquante ans de KPMG en Tunisie, c'est comme célébrer un bel olivier qui ne cesse de se bonifier avec le temps. Alors que notre cabinet semble rajeunir, avouons-le, ce n'est pas tout à fait le cas pour nous tous.

L'histoire de KPMG en Tunisie est longue et riche. Nous sommes le cabinet qui a formé le plus d'experts-comptables en Tunisie, faisant rayonner la profession avec deux présidents de l'ordre des experts-comptables, des ministres émérites, et même les premières associées femmes et membres du directoire. Je tire mon chapeau à nos anciens collègues qui ont tous contribué au succès de la firme et nous représentent aujourd’hui dans les plus belles fonctions.

Nous tenons ici à vous témoigner toute notre gratitude pour votre présence de taille à nos côtés. Nous espérons encore pouvoir compter sur vous pour les prochains jours, semaines et mois à venir car une nouvelle aventure nous appelle.

Ainsi, nous pensons à continuer nos efforts dans le conseil aux entreprises pour la digitalisation, des partenariats avec les sociétés technologiques les plus prestigieuses (nous avons commencé avec Microsoft et continuons aujourd’hui avec SAP), le développement de l'ESG où KPMG investit sur 3 ans près de 1.5 milliard et le développement de hubs ou centres d’excellence dans tous les métiers (audit, legal/tax, advisory et IT) pour servir le Moyen-Orient, l’Afrique et la région EMA. Votre présence à nos côtés nous permettra d’aller plus loin et d’atteindre l’accomplissement que chacun souhaite.

Notre pays est un carrefour de civilisations, et KPMG en est le reflet.

Un immense merci à nos amis et collègues venant de Libye et d'Algérie, qui démontrent leur engagement envers notre cabinet. Votre présence témoigne de notre connexion au-delà des frontières. Un grand merci à nos clients qui nous font confiance depuis le début, traversant les différentes générations. Vous êtes la pierre angulaire de notre succès.

Enfin, rendons hommage aux fondateurs de KPMG en Tunisie, qui ont préparé avec dévouement les générations qui se sont succédé. Ensemble, nous continuons à écrire une histoire qui transcende les frontières et les décennies.

Cheers à cinquante ans de succès, d'innovation et de partenariats fructueux! Nous sommes heureux de ce nouvel âge et nous aspirons à en avoir de plus grands.

Joyeux anniversaire à chacun de vous car cette bougie est aussi votre mérite.

Dhia Bouzayen

Senior Partner

KPMG Tunisie

