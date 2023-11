L'allaitement maternel: Une célébration attractive

La campagne mondiale sera forte. En rappel avec le thème annoncé en 2015 “Allaitement et travail “, cette année encore, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA) a fixé le thème de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel sur l'allaitement et le retour au travail avec pour slogan: "Permettre l'allaitement maternel, changer les choses pour les parents qui travaillent".

En Tunisie, la célébration de la Semaine mondiale est fixée du 1er au 7 novembre de chaque année. Dans son édition de 2023, la société civile se mobilise pour mener une campagne de sensibilisation sur le thème "Concilier l'allaitement et le travail". Le slogan de la campagne tunisienne pour 2023 est:

حـليـب الأم هو الكـل في الكـل

رضع واخـدم ، معاك الناس الكـل

Les objectifs de la campagne sont :

• Stimuler la prise de conscience par tous de l'allaitement comme norme pour le développement et la croissance du bébé, comme apport positif sur la santé actuelle et future de l’enfant ainsi que sur la santé de sa mère

• Promouvoir les politiques favorables à la famille afin de permettre l'allaitement maternel en toute circonstance, particulièrement pour les femmes qui travaillent

• Amener les principaux acteurs gouvernementaux et sociaux à s'engager sur des mesures favorables à l'allaitement et le travail des femmes.

La célébration de la Smam s'étalera cette année du 1er au 12 novembre 2023 et comportera un programme riche et varié. Dans ce programme, les 4es Journées nationales d'allaitement seront tenues les 10 et 11 novembre 2023 sous le patronage du ministre de la Santé. A cette occasion, une table ronde sera organisée conjointement par la Direction des soins de santé de base (Dssb) et l'association HANEN pour la promotion de l'allaitement maternel ; elle sera dédiée à la thématique « Allaitement et travail » avec la participation de nombreux représentants gouvernementaux et des partenaires sociaux. Les différentes parties seront amenées à s'engager sur des actions à mener pour aboutir à l'adoption de mesures en faveur des femmes qui travaillent et qui ont choisi de poursuivre l'allaitement de leurs bébés.

Par ailleurs, un programme d’actions de sensibilisation à l’AM en milieu de travail sera mené dans de nombreuses entreprises et structures publiques et privées. Les manifestations seront clôturées le dimanche 12 novembre 2023 par un évènement sportif convivial de sensibilisation grand public "Go & Run for Breastfeeding".

