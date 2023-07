Hommage aux diplomates tunisiens qui terminent avec brio leur affectation à l’étranger

Le 31 juillet marque pour de nombreux diplomates tunisiens en poste à l’étranger la fin de leur affectation et le retour en Tunisie. Après, pour la plupart une période de cinq ans à l’étranger, ils s’apprêtent à regagner le ministère des Affaires étrangères. Jusque-là, rien d’inhabituel dans la carrière diplomatique, sauf que ces cinq dernières années auront été exceptionnelles pour quasiment tous. Essentiellement, la gestion de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine, du séisme en Turquie, et des affrontements au Soudan, aura constitué de très lourdes charge. Il y avait également notamment l’acheminement vers la Tunisie de produits et d’équipements médicaux, et surtout le rapatriement des ressortissants Tunisiens établis dans les pays de résidence et ceux d’accréditation.

En étroite collaboration avec le Département, le ministère de la Défense, et les autorités des pays concernés, nos diplomates s’étaient déployés sans relâche pour assumer pleinement leur tâche. Garder un contact permanent avec nos ressortissants, leur porter secours, coordonner sur le terrain, parfois à distance, les opérations de rapatriements et tout assurer n’étaient guère faciles. Souvenons-nous du manque de masques, de produits et d’équipements médicaux, de l’évacuation des Tunisiens dans des contrées lointaines, du rapatriement de ceux qui fuyaient, la fermeture des frontières suite au confinement sanitaire, la guerre en Ukraine ou le séisme en Turquie, des vols opérés par l’armée nationale jusqu’en Asie du Sud-Est… Souvenons-nous du retour en Tunisie des Tunisiens à Khartoum, organisé sous des feux croisés nourris, par l’ambassade de Tunisie, l’ambassadeur Chafik Hajji, en tête, jusqu’aux frontières égyptiennes, puis assuré par un avion militaire dépêché depuis Tunis… Souvenons-nous du siège occupé par la Tunisie durant deux ans 2020 - 21 au sein du conseil de sécurité de l'ONU (une équipe de très haut niveau conduite par l'ambassadeur Tarak Ladab), de deux grands sommets qu’il fallait organiser, la conférence de la TICAD 8 et le sommet de la francophonie avec tout la préparation diplomatique nécessaire dans différents pays. Sans compter les réunions des commissions mixtes et les visites officielles. L’ambassade de Tunisie au Japon, dirigée par l’ambassadeur Mohamed Elloumi, aura été l’un des pivots les plus efficaces, pour la réussite de la TICAD. Il en va de même pour notre ambassade en France et notre mission auprès de l’Unesco et l’OIF. L’élan imprimé à la diplomatie depuis la nomination en février dernier du nouveau ministre des Affaires étrangères, est venu intensifier davantage les efforts et relancer de nombreux dossiers.

Ce qu’il faudrait relever également, c’est que de nombreux postes sont restés depuis un an, voire deux années sans ambassadeur. Des consulats et des consulats généraux aussi. Ce sont les chefs de mission adjoints qui ont ainsi été hissés en chargés d’affaires. Ils ont immédiatement pris le relais et fait montre de compétence. Mustapha Abid à Pékin (avec de longs mois de confinement et de suspension de voyages à l’étranger), Ahmed Boughdir, à Séoul, ou Mohamed El Khames Chaabani, à Téhéran, sans oublier leurs collègues à Ankara, Doha, Berlin, Rome, Ouagadougou, et dans d’autres pays, tous, en fait, méritent un hommage tout particulier. Ils démontrent l’immense gisement de compétences en génération de relève qui vient enrichir sans cesse la diplomatie tunisienne. Cette appréciation s’étend également à tous ceux qui sont déjà en poste à l’étranger et poursuivent activement l’accomplissement de leur mission.

A présent, le mouvement diplomatique a été opéré. Aussi, de nouveaux ambassadeurs de Tunisie sont nommés ou sur la voie de l’être incessamment. Ceux qui réintègrent le siège du Département apporteront leur expérience acquise et leur compétence affirmée. La publication du nouvel organigramme ouvre de très larges perspectives. Autant d’atouts majeurs alors qu’une forte dynamique diplomatique est plus que jamais bénéfique.

