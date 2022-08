Elborni Salhi, directeur général de l’Atct: L’Atct au service de l’expertise tunisienne

L’Agence tunisienne de Coopération technique (Atct), qui fête cette année son 50ème anniversaire, est un organe national de coopération technique Sud-Sud et triangulaire qui œuvre, depuis sa création, à promouvoir l’expertise tunisienne et à mettre à disposition les expériences réussies et les solutions éprouvées de la Tunisie. Qu’il s’agisse d’envoi d’experts, d’exécution de projets de renforcement des capacités ou d’organisation de formations, elle jouit d’une haute appréciation, tant de la part des pays bénéficiaires que de tous ses partenaires techniques et financiers nationaux, régionaux et internationaux. Associée de longue date aux précédentes sessions, l’ATCT entend capitaliser sur la Ticad 8 pour promouvoir davantage le potentiel du savoir-faire tunisien et confirmer son engagement pour la coopération triangulaire, notamment avec le Japon, comme l’explique son directeur général, Elborni Salhi.



Interview

Quels bénéfices l’Atct compte-t-elle tirer de la Ticad 8, notamment dans la coopération triangulaire Tunisie-Japon-Afrique?

Je rappelle que l’Atct a participé activement aux éditions précédentes de la Ticad. L’Agence, qui fête cette année son 50e anniversaire, a ainsi prévu, pour cette 8e édition, d’organiser un événement parallèle sous la tutelle du ministère de l’Economie et de la Planification qui aura pour titre « La coopération technique tunisienne au service d’une Afrique intégrée et résiliente ». Cet événement sera en ligne et regroupera les partenaires nationaux, régionaux et internationaux de l’Atct, y compris l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Il est prévu également d’associer le secteur privé à travers Tunisia-Africa Business Council (Tabc).

Un stand sera également installé à la Cité de la culture, où l’Atct sera en contact direct avec, particulièrement, les participants des pays africains qui découvriront ses réalisations et ses success stories en matière de coopération triangulaire et multilatérale, principalement avec le Japon à travers la Jica.

Outre le gain en matière de visibilité, la participation de l’Atct à la Ticad 8 sera non seulement une nouvelle occasion pour promouvoir l’expertise tunisienne, notamment institutionnelle, mais également une opportunité pour confirmer l’engagement de l’Agence à redynamiser le partenariat triangulaire Tunisie-Japon-Afrique.

Quels atouts la Tunisie met-elle en faveur d’une coopération triangulaire?

La Tunisie accorde un grand intérêt à la coopération triangulaire, un des vecteurs du développement des pays du continent africain. D’ailleurs, plusieurs accords de coopération ont été signés avec des pays frères et amis, dont le Japon, avec qui des programmes et des projets de coopération triangulaire au profit des pays africains ont été réalisés.

De plus, notre pays a capitalisé, depuis son indépendance, une longue expérience dans des domaines prioritaires du développement. Il a su développer une expertise reconnue à l’échelle internationale, ce qui contribuera à conforter notre position en tant qu’acteur clé du développement durable en Afrique.

Nous ne manquerons pas de souligner le rôle et la notoriété de l’Atct, en tant qu’organe national de la coopération Sud-Sud et triangulaire pour promouvoir les compétences tunisiennes et contribuer davantage à leur rayonnement à l’échelle régionale et internationale.

Des projets sont-ils en cours de préparation?

Considérant les relations de partenariat entre l’Atct et la Jica, des propositions de projets de coopération au profit des pays africains ont été soumises à cette dernière pour étude.

Par ailleurs, l’Agence a également des projets de coopération triangulaire dans les domaines de l’éducation, des nouvelles technologies, de l’agriculture et de la coopération technique au profit du Tchad, de Djibouti et du Cameroun, qui sont en cours de montage.

L’Atct a, à son tour, développé une expertise appréciée par des pays tels que la Guinée, les Comores et la Palestine pour un appui et un accompagnement de leurs agences de coopération internationale nouvellement créées.

Lire aussi

Faire de la Tunisie une plateforme de coopération: Tunisie • Japon • Afrique

Samir Saïed : TICAD8, identifier de nouvelles perspectives de partenariat

Kaïs Darragi, coordinateur général de la Ticad 8: Nous œuvrons en faveur d’une grande réussit

Shimizu Shinsuke, ambassadeur du Japon à Tunis: Le Japon, la Tunisie et l’Afrique, de larges perspectives

Jica: Un partenaire de longue date au service du développement de la Tunisie

Hédi Ben Abbès, président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj): De premiers projets seront signés

Mohamed Ouertatani, chargé de la gestion de la TIA: Des atouts majeurs

Abdelbasset Ghanmi,directeur général de la Fipa: De nouveaux crèneaux porteurs