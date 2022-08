Cyrine Hafaiedh Triki: ARS Tunisie, représentant exclusif d’Aon en Tunisie, le Courtier conseil qui se distingue !

Leader du marché tunisien avec une part importante de ce dernier, ARS se positionne désormais comme l’acteur incontournable des solutions d’assurance et de réassurance. Adossée au leader mondial AON dont elle est le représentant officiel et exclusif en Tunisie, l’entreprise a su tisser sa toile dans la région Mena et en Afrique subsaharienne grâce à des partenariats dans plusieurs pays.



A la veille de la Ticad 8, Cyrine Hafaiedh Triki, directrice générale d’ARS, explique à Leaders la stratégie suivie pour accompagner les investisseurs participant à la Ticad 8.



ARS est une enseigne incontournable dans l’ingénierie de l’assurance et de la réassurance en Tunisie et en Afrique, pouvez-vous nous dire davantage à propos de la genèse de cette entreprise ?

La création de l’entreprise remonte à 1994 par feu Abdelmajid Hafaiedh, le père fondateur de la société Socargest. Un accord de représentation a été conclu avec le N°1 mondial du courtage d’assurance et de réassurance, AON. Cet accord s’est renforcé en 1999 par l’entrée du groupe AON dans le capital de la société tunisienne, donnant naissance à Aon Socargest. Quelques années plus tard, en 2008, Aon Socargest change de nom pour devenir Aon Tunisie.

En 2021, la société change de nom pour devenir ‘’ARS Tunisie’’ (Assurance Réassurance Solutions, représentant exclusif d’Aon en Tunisie) et repense complètement son logo et sa charte graphique avec une nouvelle identité sur mesure, innovante, durable et surtout en phase d’expansion avec ce qu’elle est aujourd’hui.

ARS, un leader dans son domaine en Tunisie

La collaboration avec le leader mondial AON a sûrement permis à l’entreprise de gagner aussi bien en notoriété qu’en expertise. Comment gérez-vous cette collaboration?

En sa qualité de représentant exclusif d’Aon en Tunisie et de partenaire dans la gestion et le développement, ARS Tunisie continue à développer les valeurs AON, à savoir la fierté d’appartenance, l’orientation client, le travail en équipe, l’innovation et le pragmatisme. ARS Tunisie dispose d’une approche singulière pour servir ses clients et qui continue d’opérer suivant l’engagement client. Ce modèle présente les comportements attendus de ses collaborateurs vis-à-vis des clients et indique les facteurs de son succès individuel et collectif.

ARS Tunisie est fortement impliquée dans la Ticad à travers son expertise. Quelles solutions pouvez-vous apporter aux potentiels investisseurs, aussi bien nationaux qu’internationaux, souhaitant investir en Afrique ?

La société ARS Tunisie, fruit d’une expertise et d’une expérience de plus de 25 ans et grâce aux efforts conjugués de sa direction générale ainsi que ceux des équipes qui la constituent, jouit d’une bonne position aussi bien sur le marché local (avec deux implantations à Tunis et à Sfax) que régional (avec les partenariats liés). Partisane convaincue de la bonne collaboration Sud-Sud, la Direction Générale de la société a su développer depuis de longues années un solide réseau de relations et de partenariats en Afrique subsaharienne.

L’expérience acquise et la confiance conquise auprès de l’ensemble des partenaires de la société ont constitué ses principaux atouts.

Les équipes qualifiées et spécialisées dans diverses branches de l’assurance ont développé le conseil au profit de nos clients par la grande faculté d’aller vers les solutions innovantes et l’apport de propositions appropriées aux couvertures assurancielles répondant aux besoins réels des clients et partenaires de la société.

Nos devises sont : le pragmatisme, la confiance, le professionnalisme et l’engagement client.

C’est ce qui lui a valu d’être élu au prix du meilleur service clients de l’année 2022.

Quelles sont les solutions assurancielles innovantes d’ARS Tunisie qui peuvent séduire les investisseurs participant à la Ticad 8 ?

Etant bien assis et ayant les atouts précisés dans ce qui précède et disposant du partenariat d’Aon Leader du courtage dans le monde, ARS Tunisie se constitue en hub pour s’orienter vers le marché africain où elle a déjà plusieurs partenariats et grandes entreprises qu’elle accompagne.

Elle est également apte à apporter les solutions innovantes dans certains domaines dont principalement les énergies renouvelables, les projets d’infrastructure, les écosystèmes et l’agriculture. Elle est apte à accompagner les investisseurs intervenant dans ces domaines tout en ayant l’apport positif souhaité.

Cela permettra à ARS Tunisie de promouvoir davantage certains produits particuliers de l’assurance à l’instar des cyber-risk, ceux liés à la couverture des projets d’énergies renouvelables, ceci bien entendu en mettant en concours les compagnies d’assurance tunisiennes et régionales dans ces marchés.

Le mot de la fin

Pour conclure, nous nous félicitons du choix porté sur la Tunisie pour héberger un évènement aussi important pour l’Afrique et cela dénote la confiance placée en nous et aux compétences tunisiennes et à ce titre, notre société ARS Tunisie, forte des atouts tels que spécifiés ci-dessus et de la confiance dont elle bénéficie, s’y inscrit afin de relever ce challenge.

Propos recueillis par A.M

