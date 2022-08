Abdelbasset Ghanmi,directeur général de la Fipa: De nouveaux crèneaux porteurs

Depuis 27 ans, l’agence gouvernementale de promotion des investissements Invest in Tunisia Agency- Fipa est sur le pont. Soutenant et accompagnant plus de 3 700 entreprises étrangères implantées en Tunisie (417.000 emplois), elle s’est pleinement investie dans les travaux préparatoires de la Ticad 8, s’engageant à contribuer à sa réussite.

C’est ce que nous explique son directeur général, Abdelbasset Ghanmi.

Comment vous vous êtes préparés pour la Ticad 8?

Dans le cadre de la préparation de la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, Invest in Tunisia Agency-Fipa a été sollicitée parmi les partenaires de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj) pour son organisation. Elle a été présente depuis le début du mois de décembre 2020, quand a été donné le coup d’envoi pour la Ticad, à une série d’événements d’ordre générique de présentation de la Ticad et de ses objectifs et impliquée dans le processus de co-organisation de deux tables rondes sectorielles parmi des séminaires progressifs par secteur qui ont été initiés par la Chambre dans le cadre de son « Roadmap To Ticad 8 » ventilés depuis mars 2021 jusqu’à mars 2022.

Ces actions, qui ont bénéficié de la présence de Fipa-Tunisia à qui on a dévolu le rôle de coordinateur et d’intermédiaire d’introduction auprès des institutions publiques et des promoteurs et start-up tunisiennes, se sont proposées de cibler huit secteurs économiques de pointe dans lesquels la Tunisie possède des avantages comparatifs confirmés et qui sont à la hauteur des ambitions des investisseurs japonais dans une perspective Japon-Afrique. Il s’agit notamment de la santé/industries pharmaceutique et du bien-être, de l’automotive et industries mécaniques, de l’innovation digitale, intelligence artificielle et industrie 4.0, de l’infrastructure, engineering et travaux, de la formation technique et technologique pour les professionnels, des énergies renouvelables et développement durable, de l’économie bleue et de la finance du secteur privé.

Ces actions ont été une grande opportunité pour élaborer une liste exhaustive des projets pertinents et structurants pour l’investissement en Tunisie et des projets publics avec une approche de faisabilité nourrie de l’esprit PPP qui seront présentés aux investisseurs japonais et africains dans le cadre de la Ticad 8. C’est dans ce sens qu’une première mouture du Livre blanc a été confectionnée par la Chambre comme fruit de cette série de réunions et séminaires et a bénéficié du concours actif de Fipa-Tunisia.

En outre, et afin de soutenir la bonne tenue de la Ticad 8, Fipa-Tunisia est une partie prenante dans l’organisation des événements parallèles à caractère économique qui seront organisés en marge de la Ticad 8 avec l’ensemble des structures publiques et privées concernées. Elle a également été impliquée dans les campagnes de communication entreprises pour la promotion de cet événement d’envergure.

Un article spécial sur la Tunisie a été publié dans ce sens dans l’un des numéros du journal économique du Japon «Nikkei», le plus important quotidien à l’échelle mondiale, en mars 2022, date qui coïncide avec la fête de l’Indépendance tunisienne. Ce contenu spécial a mis en relief le climat des affaires et d’investissement en Tunisie et la présentation des success stories des entreprises japonaises installées en Tunisie.

Comptez-vous organiser des évènements spécifiques à cette occasion?

Fipa-Tunisia compte participer à la conférence économique tuniso-nipponne qui se tiendra en marge de la Ticad 8 et qui verra la participation de plus de 300 chefs d’entreprise tunisiens, japonais et africains.

Cette prochaine participation de l’Agence se présente comme la suite d’une série incessante de séminaires web en préparation de la Ticad 8 «Road to Tunisia, Investment Opportunities for Japan» que Fipa-Tunisia a organisés depuis le lancement des préparatifs pour la Ticad 8. Notre objectif est de réitérer à nos principaux partenaires économiques japonais la volonté de la Tunisie de consolider et de varier l’élan d’ouverture dans lequel elle s’est engagée. Ces webinaires-débats ont été organisés par l’ambassade de Tunisie au Japon, en collaboration avec les organismes japonais avec qui la Fipa entretient des relations étroites tels que la Chambre de commerce d’Osaka, Unido Itpo de Tokyo, Jica, Jccme et Jetro.

Quels résultats concrets escomptez-vous de cette manifestation?

A n’en point douter, ce méga-événement continental constitue une opportunité pour promouvoir la Tunisie et son potentiel auprès des opérateurs économiques japonais. Partenaire-acteur en termes de relations internationales et d’économie mondiale, la Tunisie, à travers l’organisation de la Ticad 8, contribuera à la relance et à la consolidation de la coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et le continent africain tout entier, surtout que le Japon constitue plus que jamais un partenaire économique de premier plan.

Seize sociétés japonaises ont déjà développé des affaires en Tunisie, employant environ 8 000 personnes dans les industries manufacturières, le tourisme et les services et ont régulièrement reçu d’excellents retours sur leurs investissements.

Les principaux acteurs japonais ont fait confiance à la Tunisie comme lieu d’affaires rentable aux portes de l’Europe et de l’Afrique : le groupe Yazaki, qui a contribué à développer ses activités, Yamaichi Electronics Tunisie, YKK Tunisie, Sumitomo Electrtonic Tunisie…, qui partagent un partenariat fort avec la Tunisie basé sur de nombreuses années d’entreprise et sont une partie importante de l’écosystème tunisien. Certains d’entre eux ont choisi la Tunisie comme plateforme pour leurs efforts de recherche, en créant des centres de R&D et d’ingénierie qui emploient des compétences tunisiennes.

Et nous nous réjouissons d’avoir le Japon 6e pays dans le Top 10 des principaux pays émetteurs d’IDE en 2021 en Tunisie.

Nous remercions ces entreprises d’avoir fait confiance à la Tunisie et espérons que cette tendance à considérer la Tunisie comme plateforme d’accès incontournable pour l’Afrique se confirmera et s’accélèrera encore avec la Ticad 8 en enregistrant un nombre important de sociétés japonaises qui suivront ce modèle et considéreront notre pays comme un partenaire fiable pour leur développement dans de nouveaux créneaux porteurs que nous pouvons pleinement exploiter et en tirer profit conjointement, notamment dans l’infrastructure et l’économie verte.

Lire aussi

Faire de la Tunisie une plateforme de coopération: Tunisie • Japon • Afrique

Samir Saïed : TICAD8, identifier de nouvelles perspectives de partenariat

Kaïs Darragi, coordinateur général de la Ticad 8: Nous œuvrons en faveur d’une grande réussit

Shimizu Shinsuke, ambassadeur du Japon à Tunis: Le Japon, la Tunisie et l’Afrique, de larges perspectives

Jica: Un partenaire de longue date au service du développement de la Tunisie

Hédi Ben Abbès, président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (Ccitj): De premiers projets seront signés

Mohamed Ouertatani, chargé de la gestion de la TIA: Des atouts majeurs