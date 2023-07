Vient de paraître: «Les Cendres rosacées» de Mohamed Mouldi Kefi

Les diplomates brillants sont souvent d’excellents écrivains. Ils peuvent parfois se révéler être des poètes talentueux. C’est le cas de Mouldi Kéfi dans son nouveau recueil de poèmes intitulé Les cendres rosacées paru aux éditions Leaders. Diplomate de carrière, ancien ambassadeur de Tunisie au Nigeria, en Russie et en Indonésie avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères en 2011, il se ressource dans la musique classique, le jeu d’échecs, la lecture et l’écriture. Nouvelliste, romancier et poète, Mouldi Kéfi promène une plume raffinée pour exprimer des sensations fortes.



Dans les 34 poèmes du recueil, il traite d’une large variété de thèmes allant de sa région natale du Kef au continent africain, en passant par Bourguiba et d’autres immortels, Sabra et Chatila, des figures marquantes de la résistance palestinienne, et autres.

En bonnes feuilles, nous avons choisi son poème intitulé «La Perle Al-Doura». Un poème très significatif comme nous l’explique le poète lui-même.

Quand les grands se déchirent dans un couple, ce sont les enfants qui paient les pots cassés. A une échelle plus large et s’agissant de pays et de nations, les petits ne sont pas non plus épargnés lorsque les adultes commencent à s’entretuer. Mais généralement, ils sont ce qu’on appelle des “dommages collatéraux”, sauf s’ils sont sciemment et délibérément ciblés. Comme ce fut le cas en cette journée néfaste du 30 septembre 2000 à Nezarim en Palestine occupée. Jamel Al-Doura, tenant par la main son fils Mohamed, âgé seulement de douze ans, se dépêchait de rentrer chez lui, quand soudain une pluie de feu s’abattit sur eux. Les balles fusaient de partout, le père fut blessé, mais l’enfant décéda sur le coup et alla rejoindre les milliers de martyrs palestiniens qui n’en finissent pas de tomber sur le champ d’honneur depuis que leur terre leur a été spoliée, volée et confisquée en 1948.

Près de trois ans plus tard, au mois de mars 2003, c’est une jeune juive américaine âgée de 23 printemps qui subira le même sort, mais cette fois-ci écrasée par un bulldozer de l’armée israélienne. Son crime : s’opposer à la démolition des maisons des pauvres hères palestiniens.

Dans les deux cas, des sycophantes pharisiens ont essayé de dénaturer la réalité et de masquer la vérité, sans succès. Certains sont allés jusqu’à reprocher à la jeune militante d’être venue de sa lointaine Amérique en Palestine. En poussant plus loin leur raisonnement, on pourrait se demander également ce que ses compatriotes plus âgés étaient venus faire en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et pourquoi avaient-ils libéré les camps de concentration ?

Heureusement que l’écrasante majorité des honnêtes citoyens du monde entier avaient été sidérés, horrifiés par les images insoutenables diffusées par les chaînes de télévision. Révolté par cette odieuse barbarie, j’ai couché sur le papier quelques vers à la mémoire des deux martyrs comme je l’avais fait suite au bombardement de Sakiet Sidi Youssef et au massacre perpétré à Sabra et Chatila. Tels deux joyaux scintillant au firmament, La Perle (Mohamed Addoura) et Le Corail (Rachel Corrie), vous illuminez la voie de l’espoir de voir un jour juifs, musulmans et chrétiens vivre en paix sur la terre qui a vu naître les trois religions monothéistes.»

Les cendres rosacées

- Poèmes -

Du Mohamed Mouldi El Kefi

Editions Leaders, 2023,

116 pages, 20 DT

Disponible en librairie et sur www.leadersbooks.com.tn

Bonnes feuilles

La Perle (Al-Doura)

Adossé au mur de pierres

Couvert de mousse et de lierres

Branlant, fissuré et délabré

Chancelant, lézardé et incliné

Miroir de son propre destin

Et celui des Palestiniens

Ayant perdu leurs illusions

Leurs rêves et leurs chimères

De vivre un jour dans leur Etat

Etait accroupi ‘’Jamal Al-Doura ‘’ !

Il sanglotait en silence

Acceptant en la maudissant

La terrible et injuste sentence

Infligée par les ‘’ puissants ‘’

Qui ont exécuté son enfant

Exilé ses parents

Emprisonné ses frères

Rasé sa vieille maison

Et confisqué ses terres.

Le corps criblé de plomb

Venait d’avoir douze ans !

Ses yeux scrutaient le firmament

Et le visage cendré de son père

Un sourire d’ange narguait,

Titillait et énervait

Le quarteron monstrueux

Aux regards hargneux

Qui fulminait et vociférait

En s’acharnant sur un pubère

Un olivier, une masure et un gueux .

Leurs rires sinistres et narquois

Leurs gestes vils et sournois

Couvraient le bruit assourdissant

Des lamentations et des déflagrations

La face livide, labourée de sillons

Larmes limpides, acides et salées

Perles nacrées, finement taillées

Aux reflets opalescents et irisés

Coulant sur ses joues meurtries

Le cœur écorché, les bras dodelinant

Il s’efforçait de serrer le corps sans vie

De son petit, chétif et frêle garçon

Contre sa poitrine blotti.

De gros rubis couleur cramoisie

Ornaient ses doigts ramollis

Les gouttes de sang dégoulinaient

Sur son pantalon crasseux et rapiécé.

‘’Ils’’ les avaient cyniquement mis en joue

Puis ont commencé à les canarder!

‘’Ils’’ hurlaient comme des loups

Par l’odeur du sang alléchés

Mais qui sont donc ces fous ?

Ont-ils diantre perdu la raison !

Et toute humanité, toute humilité

Sont-ils possédés ou juste des démons?

Visant à bout portant

Un père et son enfant !

Mais d’où viennent-ils ces désaxés?

Leurs yeux sont froids et bleus

Leurs cheveux blonds et soyeux

Des manchots ou des pingouins

Égarés en plein désert !

Ou bien des dromadaires

Perdus dans le froid sibérien ?

Venus de plusieurs contrées

Ils ont envahi ce lopin de terre

Et par la force illégalement occupé

Portés à bout de bras par leurs ‘’parrains’’

Ils ont tué ceux qui y ont toujours vécu

En affirmant être le ‘’peuple élu’’

Mais par qui donc ? Pardi !

Nombreuses sont leurs victimes

Parmi lesquelles le martyr

‘’Mohamed Al-Doura ‘’

Dont l’unique et impardonnable crime

Etait celui de vouloir demeurer là

Sur le sol qui l’a vu naître

Ainsi que sa famille et ses ancêtres

N’est-il pas un descendant de Sem

Aïeul d’Abraham et fils aîné de Noé

Dont le berceau et le tombeau

Ne peuvent être que Jérusalem

Capitale devant l’Eternel

De la Palestine !

Avec son esplanade des Mosquées

Beau, rare et unique joyau …

Leur impitoyable bourreau

Aboya des ordres sans broncher

A ses phalanges assassines

De viser le gosse et de l’achever

Le vieux peut être épargné

Car il appartient au passé

Et pour garder cette rapine

Il faut massacrer son avenir

Le rayer, le biffer, l’anéantir !

Ce peuple qui rechigne à partir

Qui résiste, lutte et s’obstine

Malgré les nombreux “Dyr Yassine’’

Doit impérativement mourir

Là réside la seule issue certaine

Et même si cette jeune écervelée

Rachel, la juive américaine

Viendrait pour les soutenir

Les défendre ou les aider

Elle ira les rejoindre sous terre

Écrasée par un bulldozer !

Mise en pièces, en charpie

Broyée, disloquée, ensevelie

Douce et brave Corrie,

Ta place est au Paradis !

Assis sur le sol boueux

De sa bicoque délétère

Suintant la misère

Avili, avachi et prostré

Abattu, accablé et humilié

Par tant de sadisme et de cruauté

De barbarie et de brutalité

‘’Abou Mohamed’’ priait

Le visage tuméfié tourné

Vers le Tout-Puissant :

‘’Dieu du ciel, Clément

Magnanime et Miséricordieux

J’implore Votre Pardon

Et si, par faiblesse, j’ai péché

Accordez-moi Votre Grâce

Sinon prenez-moi à sa place

Quitte à me damner

Pour toute l’éternité

Et laissez vivre mon enfant

La prunelle de mes yeux ‘’ !