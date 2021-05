Tout sur la visite de Jean Castex mercredi à Tunis: le programme, la délégation et les thématiques

Le symbolique et le concret se conjuguent à travers la visite, mercredi prochain à Tunis du Premier ministre français, Jean Castex, souligne un diplomate. C’est une double-première, ajoute-t-il. La première fois qu’un Premier ministre français se rende à Tunis, depuis la visite d’Edouard Philippe, il y a trois ans et demi, en octobre 2017, donnant le coup d’envoi au Haut comité de coopération (HCC). Et c’est aussi, le premier déplacement à l’étranger Jean Castex, depuis son accession à Matignon, il y a près d’un an, le 3 juillet dernier. Pour son prédécesseur, Edouard Philippe, c’était aussi la première visite hors de l’Union européenne.

La venue de Castex à Tunis s’inscrit dans la tenue de la troisième session du Haut comité institué entre les deux pays par les présidents Béji Caïd Essebsi et Emmanuel Macron et qui s’était réuni en février 2019 à Paris sous la présidence de Youssef Chahed et Edouard Philippe. En prévision de cette troisième session, le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi avait fait le déplacement à Paris, le 14 décembre dernier.

L’appui financier

Outre l’examen de l’ensemble des domaines de coopération bilatérale, la visite sera l’occasion de signer un certain nombre d’accords et conventions de financement, notamment l’accord intergouvernemental relatif à l’UFTAM, l’université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. Ce projet qui attend une grande impulsion financière bénéficiera ainsi d’une contribution financière substantielle qui le remettra sur orbite. Aussi, et en soutien à la Tunisie dans la lutte contre le Covid, la France remettra à cette même occasion un lot d’équipement médicaux d’une valeur de 3 millions d’euros. Déjà, à travers l’AFD, elle accordé à la Tunisie l’année dernière un prêt de 80 millions d’euros.

Aussi, sur l’enveloppe budgétaire de 350 millions d’euros, réitérée par le président Emmanuel Macron lors de la visite à Paris en juin dernier du président Kais Saïed, 100 millions d’euros ont d’ores et déjà été décaissés.

Deux projets de longue date, en matière de santé, attendent cependant déblocage. Il s’agit des hôpitaux de Gafsa et de Sidi Bouzid. Des formalités et autres difficultés procédurales restent en effet à aplanir.

Au pas de course

Le Premier ministre français qui arrivera à Tunis mercredi 2 juin en fin d’après-midi aura un programme chargé. Dîner officiel offert, le soir-même, puis, le lendemain, audience auprès du président de la République, clôture de la rencontre économique sur le thème du numérique, entretien en tête à tête avec son homologue Hichem Mechichi, session plénière du IIIème Haut Conseil de coopération, et cérémonie de signatures d’accords.

Au cours de l’après, Jean Castex effectuera une visite sur site du Réseau Ferroviaire Rapide, en cours d’achèvement, avant de se rendre au musée du Bardo. Cette séquence sera à la fois culturelle, et mémorielle et marquée par le dépôtd’une gerbe sous la plaque commémorative de l’attentat du musée du Bardo.

Une délégation significative

Jean Castex arrive dans la capitale tunisienne à la tête d’une importante délégation gouvernementale, parlementaire, et d’hommes d’affaires. Il sera en effet accompagné de six membres du gouvernement, quatre parlementaires et élus, quatre hauts fonctionnaires et six représentants du secteur économiques. C’est ainsi qu’il aura à ses côtés,

• Jean - Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

• Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

• Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

• Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports

• Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises

• Cedric O, secrétaire d’Etat au numérique

Initialement annoncé, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, est retenu à Paris.

Les présidents Commission Affaires étrangères au Sénat (Christian Cambon) et à l’Assemblée nationale (Jean – Louis Bourlanges), feront le déplacement à Tunis, tout comme les présidents du groupe d’amitié France Tunisie, Jean-Pierre Sueur, au Sénat et Jérôme Lambert, à l’Assemblée.

Quant au secteur économique, six dirigeants de grandes entreprises françaises accompagneront le Premier ministre Castex et prendront part au Forum organisé par l’Utica, en collaboration avec le Medef. Il s’agit de:

• Catherine Macgregor, directrice générale d’Engie

• Bertrand Camus, directeur général de Suez

• Hervé Le Joliff, directeur général de Colas rail

• Laurent Zenou – PDG de Novair

• Philippe Gautier, PDG d’Hémeria

• Patrick Martin, Président délégué du MEDEF

