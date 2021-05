La faculté des sciences économiques et de gestion d'El Manar réussit son second webinaire

Par Khaoula Ben Mansour - Le laboratoire «LISEFE», implémenté au campus de l’université de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (Université El Manar), a organisé le Samedi 22 Mai son second webinaire, intitulé« Les défis qui se posent à la discipline de la GRH ?», et ce dans un contexte ou le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche tunisienne propose «un nouveau statut» unilatéralement, sans la concertation des enseignants universitaires.

Aussi, la réussite de ce webinaire auprès de la communauté scientifique des sciences économiques et de gestion s’est concrétisée à travers, la richesse des propositions développées afin de penser la réforme de l’enseignement des sciences de gestion au sein de l’Université Tunisienne.

En effet, les interventions des professeurs Samia Karoui Zouaoui et Kaouther Saied Benrached ont rappelé combien l’offre de l’école doctorale au sein de la FSEGT, joue un rôle important dans le dynamisme des laboratoires de recherches, au nombre de 10 sur le campus de la FSEGT, toutes spécialités confondues.

Aussi les intervenants, à savoir les Professeurs Karim Ben Kahla, Anissa Ben Hassine et Soufyane Frimousse, sont revenus sur des questionnements profonds, critiques tout en proposant des pistes de réflexions qui touchent intrinsèquement la discipline des sciences de gestion : comment celles-ci sont enseignées ? Dans quelles structures et avec quels systèmes de diplomation?

Une première intervention a concerné l’apprentissage de la GRH, à travers l’étude de cas, instituée par l’école de Harvard, celle-ci trouve un écho auprès de la didactique adoptée par les universitaires en sciences de gestion. Les Professeurs Anissa Ben Hassine et Farid Zaddem, ont édité en 2017 un ouvrage qui recense des études de cas adaptées au contexte tunisien.Ils sont revenus lors du webinaire sur les manières de faire évoluer cette méthode d’apprentissage et d’enseignement de la discipline. Mme Anissa Ben Hassine a mis en valeur l’importance de la compétence de la narration de l’universitaire afin de pouvoir rendre compte de la richesse de l’entreprise étudiée.

Un second questionnement touche la diplomation académique, à travers le cursus académique du Doctorat «PHD» en GRH. Ces dernières années, le débat s’est porté sur le doctorat professionnel ou DBA proposé pour l’attractivité d’une nouvelle «cible » de praticiens: des dirigeants, des DRH, des managers et des ingénieurs ou médecins qui recherchent une forme de reconnaissance académique. A cet effet, le Maitre de Conférence Soufyene Frimouse, à l’IAE de Corse, coordinateur de l'ouvrage collectif intitulé «Produire du savoir et de l’action. Le Vadémécum du dirigeant-chercheur» paru en 2020 aux éditions EMS et labélisé FNEGE par le jury 2021, «adoube» cette maturité opérationnelle des nouveaux «étudiants-type» venus du monde de l’entreprise. En Tunisie lors des états généraux du MESR, la question du doctorat professionnel s’est posée sans qu’elle n’ait été retranscrite dans des réformes des diplômes. De meme, cette question de la diplomation doctorale, a fait ressurgir la question de l’autonomie universitaire bloquant, actuellement, tout esprit de renouveau et de coopération pour nos établissements de recherche.

Enfin, le Professeur Karim Ben Kahla a présenté une réflexion des plus inédite, se basant sur une argumentation où les injonctions telles que « publish AND perish» ou «la décroissance» sont totalement impensées par les sciences de gestion car aveuglées par l’« exigence technique et rigoriste» de la «Rigueur» et de la « Pertinence». La déconstruction et l’esprit critique de l’Université sont à reconquérir convoquant ainsi Derrida, Frederic Lordon ou encore Johann Chapoutot, où le «désir de faire science» et «le managérialisme» ont cantonné nos cours, nos recherches et nos réflexions à des écumes de surface qui impensent totalement «la réalité» organisationnelle et sociétale de la Tunisie.

Cette matinée de réflexion a ouvert l’appétit vers de nouvelles rencontres que proposera le LISEF FSEGT dans les jours avenir.

Les liens afin de revoir le webinaire sont les suivants

https://www.facebook.com/ExURISO/videos/496299774946378

https://www.facebook.com/FSEGTunis.pageofficielle/videos/295487408898416

Programme: 10h00 à 12h00

10h00-10h10: Modération : Dr Khaoula Ben Mansour, Maitre Assistante à la FSEGT.

Mot d’ouverture : Pr Samia Zouaoui, Doyenne de la FSEGT et directrice du laboratoire LISEFE-FSEGT.

10h10-10h25: Pr Kaouther Saied Benrached, Directrice de l’école doctorale de la FSEG de Tunis, « Le doctorat professionnel : vers une nouvelle piste de réflexion pour notre « offre » de diplômes universitaires? ».

10h30-10h45: Pr Farid Zaddem, Professeur à l’ISCAE de Tunis, « les Etudes des cas » ouvrage co-dirigé avec la Pr Anissa Ben Hassine, « La méthode des cas appliquée à l’enseignement des sciences de gestion», 2017, édité au « Centre de publication universitaire ».

10h45-11h00: Pr Anissa Ben Hassine, Professeure à l’ESSEC de Tunis, Codirectrice de l’ouvrage « La méthode des cas appliquée à l’enseignement des sciences de gestion », 2017, édité au « Centre de publication universitaire ».

11h00-11h15: M Soufyene Frimousse, Maitre de conférences à l’IAE de Corse, Coordinateur de l’ouvrage avec J. Peretti, J.M, « Produire du savoir et de l'action: Le vade-mecum du dirigeant-chercheur », 2020, Éditions EMS, labélisé FNEGE.

11h15-11h30: Pr Karim Ben Kahla, Professeur à l’ESC de Tunis, « Les sciences de gestion : des sciences « Anti-critiques » ? »

11h30-12h00: Débat&Reporting : Dr Mouna Gouaia, Assistante universitaire à la FSEGT.