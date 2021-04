Face à la dégradation de la situation économique, le Cercle Kheireddine appelle à un sursaut salvateur

Face à l'extrême extrême urgence et la gravité des défis auxquels le pays sommes est confronté confronté, le Cercle Kheireddine vient de lancer un appel à la mobilisation immédiate de toutes les forces vives de la Nation, afin de réussir le dialogue national et de construire un veritable pacte national, seul moyen de sauver notre cher pays.Bien avant le Covid-19, la Tunisie s’était installée dans une crise politique, économique et sociale aiguë, fruit d’une décennie d’incurie et de destruction massive de l’Etat et de ses institutions:



Avec la pandémie, cette crise s’est aggravée au point de menacer la stabilité du pays. Des pans entiers de l’économie son en train de s’effondrer, des milliers d’emplois sont perdus sans espoir de reconversion.

Mais c’est la mauvaise gouvernance de cette crise qui nous alerte autant sinon plus que l’ampleur de la crise elle-même. En effet, après avoir tergiversé pendant des mois, la Tunisie s’achemine dans les semaines qui viennent, vers un nouvel accord avec le FMI.

Or, si un tel accord est évidemment indispensable, sa négociation dans les conditions d’impréparation actuelle nous conduit à reproduire la grave erreur commise depuis 10 ans où on a confondu la politique économique avec la matrice macroéconomique négociée avec le Fonds. Alors que la politique économique est bien plus complexe que cela et comporte un grand nombre d’instruments fins, macroéconomiques, sectoriels et sous sectoriels.

L’objectif étant de relancer la croissance, de sauvegarder et développer les secteurs productifs aujourd’hui gravement menacés, de mettre en œuvre des politiques économiques et monétaires audacieuses avec des mesures vigoureuses, susceptibles de répondre aux urgences mais porteuses de changement et s’inscrivant dans une perspective de cinq ans. Seul cet horizon et cette approche graduelle sont à même de lisser les difficultés immédiates et de permettre un partage équitable des coûts et des bénéfices du redressement.

Dans les délais très court qui séparent la Tunisie du scénario tendanciel dramatique, équivalent à celui qu’a connu la Grèce ou que connaît aujourd’hui le Liban, il s’agit d’acter la défaillance du système politique et de mobiliser la société civile et notamment les partenaires sociaux (UGTT, UTICA, UTAP, APB, etc.) afin de concevoir et de proposer, secteur par secteur, des solutions concrètes adaptées à la réalité tunisienne.

C’est dans cette perspective que le Cercle Kheireddine considère que le dialogue économique et social doit être inclusif et qu’il doit se dérouler en rupture d’avec les bavardages médiatiques qui visent pour l’essentiel, à faire gagner du temps et à blanchir une certaine classe politique.

Nous sommes en effet convaincus qu’indépendamment des contingences politiques, les partenaires sociaux et la société civile ne doivent plus attendre, qu’ils doivent rapidement se rapprocher les uns des autres, négocier et prendre leurs responsabilités pour que la Tunisie puisse se présenter en rangs serrés, sur la base de pactes globaux et sectoriels détaillés, précis et établis sur un mode participatif. Cela constituerait le choc de confiance recherché qui s’imposera tant sur le plan national que sur le plan international.