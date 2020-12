Cogito: A quoi sert la recherche fondamentale? (Vidéo)

Par Mohamed Jemaà - Est ce que ça sert à quelque chose, la science? La quête des connaissances fondamentales?

Question à première lecture inutile voire insolente car on dira que certainement, l’homme cours toujours derrière le savoir. Oui mais le quel, le savoir? Et qui cherche à savoir?

Etre un chercheur est une aventure solitaire avant tout, une quête de vérité qui est propre à l’individu, le pourquoi du comment. Le chercheur regarde autour de lui et se questionne, s’interroge pour avoir des réponses qui l’apaisent, et parfois même il emmène sa frustration dans sa tombe. Etre chercheur n’est pas un métier, c’est une vocation, une raison d’être. La recherche ne se fait pas dans l’urgence, il faut se donner le temps des observations, des réflexions et des expertises et contre expertises, le temps des contrariétés entre chercheurs et entre différentes façons de voir un problème.

Cette façon romanesque de voir les choses est maintenant limite révolue. La loi du marché est la loi la plus forte, elle est donc la meilleure ! On cherche des résultats dans l’immédiat, on ne jure que par l’applicabilité et le tout valorisable…dit moi combien ça rapporte je te dirais si tu a le droit à la parole.

Alors dans ces temps d’incertitudes, de vérités et contre vérités, ou la forme de l’information prend le dessus sur le fond et dilapide le contenu, le scientifique, le plus faible et le plus fort des Hommes, dans sa bulle est incapable de vulgariser ses émotions et laisse la place à d’autres. Le politique, Le religieux mais aussi le charlatan s’accaparent de l’Agora et y font lois.

L’année 2020 est l’exemple parfait de l’ironie de la situation. On s’aperçoit que notre connaissance d’une maladie ancienne (un vulgaire Corona Virus) mais nouvelle en même temps et qui se renouvelle apriori très vite et insuffisante pour nous protéger contre la souffrance et la mort. Alors on demande aux scientifiques. Oui mais voilà, la science ce n’est pas la cuisine de rue… ça prend du temps et de l’énergie des Hommes. On se rabat sur les vendeurs de sommeil et on cherche du refuge et du réconfort. Parfois on y arrive mais souvent on a des cauchemars car la vérité est toute autre.

Hanté par ces questions, chercheur dans la science des cancers lui même, voulant savoir si sa science servira la loi du marché ou a réconforter les Hommes, l’auteur a décidé de demander à des passionnés comme lui, dans différents domaines des sciences, et leur poser cette question fondamentale : Pourquoi vous vous lever le matin? Qu’est ce qui vous anime à vouloir faire de la recherche? Et votre recherche, elle sert à quelque chose?

Des scientifiques tunisiens et étrangers, intramuros et/ou de la diaspora. Des chercheurs dans la science des océans, de l’environnement, de la génétique, du cerveaux, du vieillissement, des virus, des bactéries, du cancer et autres sont passés par l’exercice périlleux de cette question existentielle: suis-je utile?

Les réponses furent aussi diverses que surprenantes, exaltantes parfois et méritent qu’on s’y attarde. Cette première série d’Interview est disponible sur la page FB des Young Tunisian Researchers in Biology (https://www.facebook.com/Young-Tunisian-Researchers-in-Biology-782774638518307/videos/3591622797592912) et un best off des réflexions des invités est aussi proposé.

Une deuxième saison est en préparation, durant la quelle on interrogera d’autres scientifiques, à la quête de la véritable route d’Hannibal dans les Alpes, les formes de vie sur Mars, est-ce-que la mouche peut avoir un cancer et comment ça nous aide a comprendre celui des humains, est il possible de faire de la recherche pour un palestinien en Palestine, les dinosaures en Tunisie ? Et plein d’autres questions/découvertes.

La science et le savoir sont le seul salut de ce pays. Accordons lui plus de place dans la place publique.

Mohamed Jemaà. PhD

Chercheur en Cancérologie

Co-fondateur du réseau mondialdes Jeunes Chercheurs Tunisiens en Biologie YTRB Network (https://ytrbiology.weebly.com/)

Fondateur de Learn to Win, conseil dans les métiers liés à la science (https://learn2w.weebly.com/)