Abdelhay Chouikha, leader de l’UGET et éminent financier est décédé

Grande figure du mouvement estudiantin et démocratique tunisien et financier émérite, Abdelhay Chouikha est décédé samedi, à la suite d’une longue maladie. Diplômé de l’Université de Columbia (New York), secrétaire général de l’UGET (élu lors du congrès de Nabeul (août 1966), longtemps premier conseiller auprès de l’autorité koweitienne d’investissement (KIA), il s’est réinstallé à Tunis après l’invasion du Koweit. Sollicité par de nombreuses banques, institutions et entreprises, Abdelhay Chouikha a siégé au conseil d’administration de la Banque Zitouna, et Assad, au Conseil du Marché financier CMF), et a été conseiller auprès de la direction générale de Dhaman. Chouikha était également membre du Centre de Tunis d’arbitrage et de conciliation, ainsi que du jury de l’ATB Challenge pour encourager les jeunes promoteurs d’entreprises.

Tout au long de son séjour à Koweit City, Abdelhay Chouikha n’avait cessé, comme Mustapha El Kadhi, Ali Boukhris, Mohamed Kacem et d’autres hauts cadres tunisiens y oeuvrant, de soutenir la coopération bilatérale entre les deux pays, de prêter main forte à l’ambassade de Tunisie et d’apporter conseil et appui aux Tunisiens qui y étaient établis ou s’y rendaient en voyage d’affaires ou en mission. Le jour de l’invasion irakienne du Koweit, le 2 août 1990, il était l’un des premiers à donner l’alerte à ses compatriotes, leur apportant secours. Son témoignage sur ces moments pénibles, publié 27 ans après à la demande réitérée de Leaders, a pris valeur de document utile pour les historiens.

De ses oncles maternels, Mongi et Taïeb Slim, qui l’avaient incité à poursuivre ses études universitaires aux Etats-Unis, il avait acquis la fibre patriotique militante et l’engagement démocratique. Abdelhay Chouikha sera dans les premiers rangs des opposants au régime du parti unique et pour la liberté, participant autour d’Ahmed Mestiri, Béji Caïd Essebsi et Hassib Ben Ammar à la création du Mouvement des démocrates socialistes. Rejoignant le parti Ettakatol, il déclinera avec sa courtoisie légendaire les propositions qui lui étaient faites avec insistance pour rejoindre le gouvernement de la Troïka et y occuper le ministère des Finances. Ses analyses de la situation économique en Tunisie, publiées sur Leaders gardent aujourd’hui encore une édifiante pertinence.

Patriotisme, militantisme et engagement démocratique irréductible, en plus de la compétence, se sont toujours conjugués en lui avec discrétion, raffinement et grand sens de l’amitié.

Allah Yerhamou !