Qui est Feten Ghazouani, nominée secrétaire d’Etat au Commerce intérieur

En 27 ans de carrière, dont 16 années accomplies dans 4 régions de Tunisie, elle en a fait sa spécialité. Feten Ghazouani choisie par le chef du gouvernement Habib Jemli pour le poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce (Béchir Zaafouri), chargée du Commerce intérieur, est rompue aux arcanes du secteur. Jusqu’au marché de gros de Bir Kassaa. Cette juriste de formation est en effet jusque-là, PDG de la SOUMAG, première femme tunisienne à diriger un marché de gros, celui qui dessert en fruits et légumes, mais aussi en poissons, le Grand Tunis et toutes les autres régions limitrophes. Après avoir été pendant six ans (2012 – 2018), directrice générale de la Qualité, du Commerce intérieur, des Métiers et des Services.

Sur le terrain à Zagouan, Tunis, Gabès et la Manouba, avant d'occuper le poste le plus élevé

A peine qu’elle a décroché sa licence en Droit, Mme Ghazouani (née Ouerghi) a rejoint dès 1992, le ministère du Commerce, en qualité d’inspectrice des Affaires économiques. Elle sera envoyée directement sur le terrain, affectée successivement au sein des directions régionales du Commerce de Zaghaoun, Tunis et Gabès. Son ascension administrative commence par une première fonction de chef de service à Gabès (1997 – 2003), avant d’être promue en 2003, sous-directeur à la très délicate direction générale de la Concurrence et des Enquêtes économiques, chargée du contrôle et des enquêtes économique (2003 – 2004). De retour dans les régions, elle ira exercer ses mêmes fonctions à Sfax pendant 4 ans (2004 – 2008).

De nouveau dans le Grand Tunis, Feten Gahzouani sera nommée directrice régionale du Commerce dans le gouvernorat de la Mannouba. Quatre années après (2008 – 2012), elle rejoint le siège du ministère, promue directrice générale. Membre du conseil d’administration de l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT), présidente de la commission des achats et des marchés publics, elle sera également cooptée membre du groupe de travail des experts en protection du consommateur de la Ligue des Etats-arabes, ainsi que celui de l’infrastructure de la Qualité, de l’Accord d’Agadir.

Sur des fronts brûlants

L’investiture du parlement au gouvernement Habib Jemli permettra à Mme Ghazouani de capitaliser ainsi sur son expertise pour s’attaquer à la problématique épineuse du commerce intérieur. Garantir en flux tendu et quantités suffisantes à prix abordables l’approvisionnement en produits alimentaires, gestion de la compensation des produits de première nécessité, restructuration des circuits de distribution, accroissement des apports agricoles et halieutiques aux marchés de gros, lutte contre le commerce parallèle, la contrebande et la contrefaçon, protection du consommateur, promotion du produit tunisien, extinction de la flambée des prix et compression de l’inflation : les fronts sont multiples, tous urgents et très chauds. Armée de son courage, de son intégrité et de son expérience, comptant sur des équipes qu’elle connaît de près, elle doit s’y atteler immédiatement.