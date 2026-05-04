Ooredoo Tunisie célèbre la culture et la créativité à la 40ᵉ édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis

Ooredoo Tunisie a clôturé sa participation en tant que sponsor de la 40ᵉ édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, qui s’est tenue du 23 avril au 3 mai, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la culture, de la créativité et du savoir en Tunisie.

À travers sa présence à cet événement culturel majeur, Ooredoo Tunisie a eu l’honneur de soutenir et de valoriser le talent littéraire tunisien en parrainant deux prix prestigieux, mettant en lumière l’excellence dans les domaines de l’édition et de la création littéraire. « La culture est un levier essentiel pour inspirer les générations et construire une société plus ouverte, plus créative et tournée vers l’avenir. À travers notre engagement dans des initiatives comme la Foire Internationale du Livre de Tunis, nous affirmons notre volonté d’accompagner les talents locaux et de rapprocher davantage les Tunisiens du savoir et de la lecture », a déclaré Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie.

Ooredoo Tunisie a ainsi soutenu le Prix Abdelkader Ben Cheikh de la littérature pour enfants et jeunes adultes, d’une valeur de 10 000 dinars, qui récompense les œuvres destinées aux jeunes générations et encourage l’imaginaire, la créativité et le goût de la lecture. L’opérateur a également parrainé le Prix Noureddine Ben Khedher du meilleur éditeur tunisien (édition 2024), également doté de 10 000 dinars, saluant le rôle essentiel des éditeurs dans l’enrichissement du paysage culturel national et le développement de l’industrie du livre en Tunisie.

À travers sa participation à la Foire Internationale du Livre de Tunis, Ooredoo Tunisie confirme son rôle de partenaire engagé dans le soutien aux initiatives culturelles contribuant à l’épanouissement intellectuel et au développement culturel, en ligne avec sa vision d’accompagner les communautés et d’enrichir le quotidien des Tunisiens au-delà de la connectivité.



