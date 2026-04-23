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News - 23.04.2026

Vivez par l’image la commémoration du 40ème du décès de Abderrazak Kéfi

Vivez par l’image la commémoration du 40ème du décès de Abderrazak Kéfi

Ils étaient nombreux à rendre un nouvel hommage à l’ancien ministre Abderrazak Kéfi lors de la commémoration du 40ème jour de son décès, mercredi au siège de de l’amicale des anciens diplômés du cycle supérieur de l’ENA. Brahim Chabbouh, Abdelhafidh Harguem, Kamel Hadj Sassi, Taoufik Jabeur, Mounir Ben Miled, Khaled Ben Feguir et d’autres amis et proches n’ont pas manqué de souligner à cette occasion les multiples qualités du défunt. 

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