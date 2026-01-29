La Tunisie au Conseil de Sécurité : Rien n'a changé dans les territoires palestiniens occupés, le cessez-le-feu reste violé par la puissance occupante (Vidéo)

La Tunisie a déploré que « rien n'a vraiment changé dans les territoires palestiniens occupés : le cessez-le-feu reste violé à plusieurs reprises par les attaques de la puissance occupante. » Elle a réitèré "son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien contre le colonialisme et pour retrouver tous ses droits inaliénables et imprescriptibles sur l'ensemble de son territoire, avec Al Qods Al Charif pour capitale." Dans une déclaration au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, mercredi 28 janvier 2026, le Représentant permanent de Tunisie, l’ambassadeur Nabil Ammar a relevé que « les restrictions à l'accès humanitaire continuent, aggravées par les récentes opérations de destruction contre l'UNRWA », pointant du doigt « qu’il n'y a pas de mise en œuvre de ce qui sera la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. »

Texte intégral

Depuis le dernier débat public sur « la situation au Moyen-Orient », tenu au sein de ce Conseil le 23 octobre 2025, rien n'a vraiment changé dans les territoires palestiniens occupés : le cessez-le-feu reste violé à plusieurs reprises par les attaques de la puissance occupante.

Les restrictions à l'accès humanitaire continuent, aggravées par les récentes opérations de destruction contre l'UNRWA.

Il n'y a pas de mise en œuvre de ce qui sera la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu

Dans le même temps, nous avons assisté à la baisse de l'intérêt des médias internationaux pour la situation en Palestine, en particulier en ce qui concerne la situation humanitaire à Gaza.

Le chaos dans la région est le résultat de décennies d'occupation par la force, de manipulations et d'interventions militaires unilatérales infructueuses.

Aujourd'hui, cette tendance ne fait qu'augmenter dangereusement, dans un contexte où le multilatéralisme est moins efficace que jamais.

Cela s'inscrit dans notre progression vers un nouveau monde, partagé entre quelques membres dont le but est d'étendre et de sécuriser leurs zones d'intérêt respectives.

Cela ne peut qu'augmenter les risques de conflits beaucoup plus importants entre eux, mais nous affecter tous, comme cela s'est produit par le passé.

Nous, en Tunisie, appelons à ne plus se reproduire ces tragédies historiques.

Les approches unilatérales ne peuvent pas résoudre les problèmes de notre monde. Ils ne peuvent que les approfondir.

La Tunisie réitère son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien contre le colonialisme et pour retrouver tous ses droits inaliénables et imprescriptibles sur l'ensemble de son territoire, avec Al Qods Al Charif pour capitale.