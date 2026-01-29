Constituants sans constitutionnalisme, thème des Journées Abdelfettah Amor

Deux jours durant, à compter de ce vendredi 30 janvier 2026, les XIV émets Journées Abdelfettah Amor du droit constitutionnel réunissent une pléiade de chercheurs autour du thème «Constitutions sans constitutionnalisme. ». Après un rapport introductif de Salsabil Klibi, Yadh Ben Achour traitera du déclin de l’universalité des droits humains. Que reste-t-il de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’hommme et du citoyen de 1789 en France aujourd’hui s’interrogera Ikbel Ben Moussa. Puis s’enchaîneront une série de communications, lors de cette manifestation qui se tient à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Programme

Première journée: Vendredi 30 janvier 2026

• 9.00 - Mot du Prof. Wahid Ferchichi, Doyen de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis Mot de Mme Salsabil Klibi: Présidente de l'Association Tunisienne de Droit constitutionnel

Première séance : La subversion du constitutionnalisme dans les démocraties occidentales

• 9h45 - Rapport introductif: Salsabil Klibi, Présidente de l'Association Tunisienne de Droit constitutionnel.

• 10h15 - Le déclin de l'universalité des droits humains: Yadh Ben Achour, ancien Doyen de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.

• 10h45 - Que reste-t-il de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la France d’aujourd’hui ? Ikbal Ben Moussa, Maître assistante en droit public à la faculté de droit et de science politique de Tunis.

• 11h15 - La question migratoire dans le contexte de crise du constitutionnalisme, Valentina Carlino, Professeure en droit public comparé à l'université de Sienne.

11h45 - 12h00 - Pause-café

Deuxième séance: La subversion du constitutionnalisme dans les démocratie naissantes

• 12h00 - Constitutionnalisme et autoritarisme, le cas de la Turquie, Wassim Belhédi, Maître assistant en droit public à faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.

• 12h30 - Que reste-t-il de la troisième vague de démocratisation dans l'hémisphère Ouest ? Hamed Chemli, Doctorant en droit public à la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.

• 13h00 - La dialectique de la souveraineté nationale et du référentiel universaliste dans la pratique constitutionnelle marocaine, Abderrahim Maslouhi Professeur invité à la faculté de droit des Emirats Arabes Unis.

• 13h30 14h00 - Débat

Deuxième journée: Samedi 31 janvier 2026

L'expérience tunisienne du contre constitutionnalisme

Première séance

• 8h30 - Réflexions autour de la nouvelle vulgate constitutionnelle, Kaouthar Debbeche, Professeure en droit public à Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.

• 09h00 - Le nouveau processus constituant: quelle souveraineté populaire ? Lamia Néji, Maitre de conférences en droit public à la Faculté de droit de Sfax

• 09h30 - Les décrets-lois et l'absence de constitution, Nouha Chaouachi, Professeure en droit public à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis

• 10h00 -10h15 - Pause-café

Deuxième séance

• 10h15 - Les instances publiques indépendantes et le constitutionnalisme, Asma Ghachem, Maître de conférences en droit public à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.

• 10h45 - Quel pouvoir législatif ? Neila Chaabane, Professeure en droit public, ancienne doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

• 11h15 - Que reste-t-il de la décentralisation ? Abderrazak Mokhtar, Professeur en droit public à la Faculté de droit de Sousse.

• 11h45 - La cour constitutionnelle et la névrose d'échec: l'ombre portée d'une juridiction non désirée, Wafa Zaafrane Landolsi, Maître assistante en droit public à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.

• 12h15 - 13h00 - Débat

