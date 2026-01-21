Français
العربية
Newsletter Abonnez-vous
X
  1. Accueil
  2. News
Partager tweeter
News - 21.01.2026

Tahar Bekri: Saule majeur

Tahar Bekri: Saule majeur

Comme un saule sur les berges
Tu ne peux retenir le cours de l’eau
Ni la fuite des années qui passent
Ta compagnie la rumeur des flots

Ce n’est pas un nuage qui couvre 
Ton horizon
Mais la raideur des branches qui cassent
Dans la froidure, l’hiver si long

Tu le sais parfois à ton seuil 
Résonnent des voix de passants
Ou surgissent des oiseaux consolant 
Les demeures par leurs chants

Courbé là dans l’attente des saisons
Tu ne sais si le monde est à pleurer ou bénir
Penché sur le reflet des surfaces 
Tu te demandes qu’est-ce qu’il y a au fond

Est-ce le cri que tu étouffes 
Parmi les feuilles qui tombent
Qui te rappelle le nom de la terre
Que tu n’as pas vue depuis longtemps

Elle est loin la chanson que tu entends
Comme une envolée haute
Ailes déployées dans les airs
Par-dessus les rochers menaçants

Sais-tu si la sève des jours nourrit 
Ton écorce qui mue pour grandir 
En dépit des torrents   
Ou si ta hâte veut rejoindre l’océan

Ta plume prise dans les bois morts 
Rêve de limon pourtant
Combien faut-il de radeaux à la rivière
Pour se séparer de la source et séduire le pont

Comment dire au magnolia si près
D’où te vient cette éclosion soudaine
Quand tout alentour est silence nu
Sans robes festives ni bourgeons

Pourras-tu accueillir le soleil
Qui se lève
Exténué de la nuit fauve
Brillances d’étincelles grondements de tonnerre

Toutes ces filantes dans les bras du désert
Dormant la planète jamais sevrée
Des guerres ni des monnaies sonnantes
Les Humains blessant terre et firmament

Tu voudrais voir revenir les cigognes
Sur les toits des passages
Leur dire emportez mes nuages
Loin des crépuscules loin des brumes

La vie comme un songe
Se révélant chaque jour 
Porte-clés aux anneaux de lumière
E t ouvrir les portes à l’élan    

© Tahar Bekri
 

Envoyer à un ami Imprimer
Vous aimez cet article ? partagez-le avec vos amis ! Abonnez-vous
commenter cet article
0 Commentaires
Article précédent Quand la terre change de souveraineté : histoire ...
Article suivant Penser le futur par le passé: Carthage antique ...
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.