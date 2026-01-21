Tahar Bekri: Saule majeur

Comme un saule sur les berges

Tu ne peux retenir le cours de l’eau

Ni la fuite des années qui passent

Ta compagnie la rumeur des flots

Ce n’est pas un nuage qui couvre

Ton horizon

Mais la raideur des branches qui cassent

Dans la froidure, l’hiver si long

Tu le sais parfois à ton seuil

Résonnent des voix de passants

Ou surgissent des oiseaux consolant

Les demeures par leurs chants

Courbé là dans l’attente des saisons

Tu ne sais si le monde est à pleurer ou bénir

Penché sur le reflet des surfaces

Tu te demandes qu’est-ce qu’il y a au fond

Est-ce le cri que tu étouffes

Parmi les feuilles qui tombent

Qui te rappelle le nom de la terre

Que tu n’as pas vue depuis longtemps

Elle est loin la chanson que tu entends

Comme une envolée haute

Ailes déployées dans les airs

Par-dessus les rochers menaçants

Sais-tu si la sève des jours nourrit

Ton écorce qui mue pour grandir

En dépit des torrents

Ou si ta hâte veut rejoindre l’océan

Ta plume prise dans les bois morts

Rêve de limon pourtant

Combien faut-il de radeaux à la rivière

Pour se séparer de la source et séduire le pont

Comment dire au magnolia si près

D’où te vient cette éclosion soudaine

Quand tout alentour est silence nu

Sans robes festives ni bourgeons

Pourras-tu accueillir le soleil

Qui se lève

Exténué de la nuit fauve

Brillances d’étincelles grondements de tonnerre

Toutes ces filantes dans les bras du désert

Dormant la planète jamais sevrée

Des guerres ni des monnaies sonnantes

Les Humains blessant terre et firmament

Tu voudrais voir revenir les cigognes

Sur les toits des passages

Leur dire emportez mes nuages

Loin des crépuscules loin des brumes

La vie comme un songe

Se révélant chaque jour

Porte-clés aux anneaux de lumière

E t ouvrir les portes à l’élan

© Tahar Bekri

