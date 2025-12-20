Le carcadé: Une agréable boisson apaisante et bienfaisante

Par Ridha Bergaoui - De nos jours, on assiste à un retour marqué aux plantes comme source de santé et de bien-être. Fruits, légumes, herbes et fleurs riches en vitamines, minéraux et antioxydants sont de plus en plus considérés comme des superaliments, capables de renforcer l’organisme et de prévenir certaines maladies. Dans ce contexte, le carcadé se révèle être une plante particulièrement intéressante en vue d’une alimentation naturelle et bénéfique pour la santé.

Le carcadé est originaire d’Afrique (probablement d’Afrique de l’Ouest/Soudan) où il aurait été domestiqué il y a plusieurs millénaires, d’abord pour ses graines puis pour ses feuilles et calices. À partir du XVIe - XVIIe siècle, il a été diffusé vers l’Asie et les Amériques et s’est naturalisé dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales.

Aujourd’hui, la culture du carcadé se fait un peu partout dans le monde mais elle est surtout concentrée en Afrique de l’Ouest et Centrale, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est cultivé depuis longtemps en Afrique de l’Ouest où il est largement utilisé pour la fabrication traditionnelle du jus de bissap qui fait office de boisson nationale. Les principaux pays producteurs modernes incluent la Chine et la Thaïlande (parmi les plus grands producteurs), ainsi que le Soudan, le Nigeria, le Mexique, l’Égypte, le Sénégal, la Tanzanie, le Mali et la Jamaïque, qui participent aussi significativement au commerce mondial. Ces zones combinent climat chaud et saisons sèches/ hum ides, favorables au développement des calices rouges caractéristiques des fleurs du carcadé. Les plus grands importateurs de bissap restent les Etats-Unis et l’Allemagne.

Le carcadé, un hibiscus particulier

Le carcadé (du nom scientifique Hibiscus sabdariffa) est connu sous de nombreuses appellations populaires comme bissap, karkadé, roselle, sorrel, oseille de Guinée et الكركدية en arabe. Il fait partie du vaste genre des hibiscus appartenant à la famille des Malvacées (qui comprend également d’autres plantes comme le coton et le gombo).

Le genre hibiscus regroupe plus de 200 espèces réparties surtout dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Elles se présentent sous forme d’arbustes, de plantes herbacées ou d’arbres, et sont particulièrement appréciées pour la beauté de leurs grandes fleurs colorées. Certaines sont cultivées essentiellement à des fins ornementales, d’autres sont valorisées pour leurs fibres ou réservées à des usages alimentaires et thérapeutiques.

Au sein des hibiscus, le carcadé occupe une place particulière pour son intérêt nutritionnel et médicinal. Hibiscus sabdariffa est un buisson herbacé, annuel ou bisannuel. Il atteint généralement 1-3 m de hauteur. Cette grande plante herbacée a des feuilles ovales à 3-5 lobes, avec des nervures rougeâtres. Les fleurs, de 8-10 cm de diamètre, sont d’un blanc crème à jaune pâle avec un centre rouge foncé.

On distingue deux types botaniques de carcadé caractérisés par la couleur des calices (ensemble des sépales des fleurs). Un type rouge qui est le plus apprécié pour les infusions, jus, confitures, gelées, etc. Et un second type, moins important, blanc (ou vert), cultivé pour les feuilles utilisées dans la préparation des sauces.

Aperçu sur la production du carcadé

Le carcadé préfère les climats chauds (températures moyennes élevées). On le reproduit par semences ou par boutures de tige. L’espacement courant est de 60-90 cm entre les rangs et 40-60 cm sur le rang. Une taille légère peut favoriser la ramification et la production de calices. Des arrosages réguliers pendant l’établissement et la formation des calices sont conseillés. La plante est relativement robuste et nécessite peu d’interventions phytosanitaires.

La partie commercialement la plus intéressante du carcadé rouge est le calice. Celui-ci, après la chute des pétales, grossit, devient charnu et prend une couleur rouge intense. Le calice enferme le fruit, une capsule veloutée et verte lorsqu'elle est immature qui comprend des graines.

Le calice représente la partie intéressante du carcadé qui, après séchage, sera utilisée pour les infusions et produits dérivés. La récolte du calice charnu est réalisée quelques jours après la chute du pétale lorsqu’il atteint la taille et la couleur optimales. Les calices sont récoltés avant que la gousse ne sèche et ne s'ouvre. Plus la capsule reste longtemps sur la plante après que les graines commencent à mûrir, plus le calice est sensible aux plaies, aux craquelures dues au soleil et à la détérioration générale de la qualité. La récolte se fait manuellement (ensemble calice et capsule), puis les calices sont séparés des capsules, lavés et séchés au soleil ou dans des séchoirs. Ils peuvent également être utilisés frais pour confectionner des jus, confitures, etc. Les rendements et la date de récolte varient selon la variété, le climat et la gestion culturale. Le séchage est l’une des étapes les plus importantes pour la préservation de la qualité des calices. Il doit se faire dans de bonnes conditions de propreté et d’hygiène. Sur le bissap, la maturation des capsules ne se fait pas en même temps. Les capsules des rameaux inférieurs et médians mûrissent les premiers. La récolte doit être étagée pour profiter au maximum de la culture. Conserver les fleurs séchées dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité pour préserver leur couleur et leur parfum.

Utilisation du carcadé

Les calices du carcadé, charnus et rouges, peuvent être utilisés en frais pour la confection d’un jus nourrissant et tonifiant. Séchés, ils sont infusés pour produire une boisson acidulée, de couleur rouge et rafraîchissante, très prisée et très répandue dans de nombreux pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans les Amériques. Cette boisson est tendance dans de nombreux pays européens où on demande de plus en plus de boissons sans alcool, naturelles et rafraîchissantes. Elle est servie froide ou chaude, parfois sucrée et aromatisée (gingembre, cannelle, clous de girofle). La boisson occupe une place importante dans les traditions culinaires et sociales en Afrique de l’Ouest, aux Caraïbes, en Amérique latine et au Moyen-Orient (cérémonies et fêtes diverses). On peut également en faire des confitures, gelées, sirops, condiments. Les feuilles jeunes peuvent être consommées comme légume dans certaines régions. Le carcadé peut être utilisé comme colorant naturel (présence d’anthocyanines), arômes, et dans certains cas extraction d’huile des graines (usage industriel, non alimentaire pour certaines variétés). Les tiges fournissent aussi une fibre utilisée localement.

Les extraits de calices, sous forme concentrée ou de poudre séchée, sont utilisés comme colorant naturel dans les industries alimentaires (pâtisserie, jus de fruits, boissons, etc.). Les anthocyanes présents dans les calices peuvent être utilisés pour l’élaboration de colorant naturel que ce soit dans l’industrie alimentaire ou dans d’autres secteurs tels que les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

L’utilisation principale du carcadé demeure essentiellement l’obtention de boissons, à partir des calices frais ou séchés, très riches en éléments nutritifs et macroéléments.

Composition chimique et bienfaits pour la santé

Les calices du carcadé contiennent des mucilages, des acides organiques, des vitamines (C, B1, B2, PP) et des minéraux (fer, calcium, phosphore). Ils sont riches en anthocyanines (pigments antioxydants responsables de la couleur rouge), en composés phénoliques et en flavonoïdes. On leur attribue des propriétés antioxydantes, tonifiantes, hypotensives, diurétiques, antiseptiques urinaires, calmantes et spasmolytiques. Des études pharmacologiques et cliniques confirment plusieurs effets potentiels comme l’activité antioxydante, l’effet hypotenseur (réduction de la pression artérielle), la propriété diurétique, l’amélioration du profil lipidique et l’activité antimicrobienne in vitro.

Le carcadé est considéré par les spécialistes comme le meilleur antioxydant naturel. Ses substances neutralisent les "radicaux libres", des molécules qui peuvent déclencher dans l’organisme notamment des cancers, des pathologies neurodégénératives (comme l’Alzheimer), et des maladies cardiaques. Les antioxydants protègent l’organisme et jouent un rôle crucial pour notre santé. Le carcadé est également conseillé pour ses propriétés diurétiques (important pour éliminer les toxines accumulées dans le corps). Il aide à réduire et à stabiliser la tension artérielle (sa consommation est déconseillée pour ceux qui souffrent d’hypotension). La boisson à base de « fleurs » de carcadé est utilisée depuis très longtemps, et par de nombreuses populations, à des fins thérapeutiques. La boisson, sous forme de thé, est préconisée pour «nettoyer» les reins et soulager la constipation. Additionnée de miel, elle est employée pour soigner la toux et calmer les maux de gorge. D’une façon générale, l’usage du bissap est recommandé contre les maux de gorge, l’angine, les infections urinaires, l’hypertension, la constipation et pour soulager les rhumatismes.

Le jus de carcadé est à la fois agréable, rafraîchissant et bénéfique, idéal en période chaude comme boisson naturelle et revitalisante. La boisson au carcadé est simple à préparer et peut être consommée chaude ou froide. Il suffit de mettre 2-3 cuillères de fleurs séchées de carcadé dans de l’eau bouillante durant 5 minutes, laisser infuser 10 à 15 minutes, filtrer et ajouter du sucre ou du miel, si désiré. Du citron, de l’orange, de la menthe ou du gingembre peuvent être utilisés pour aromatiser la boisson (facultatif). A consommer chaud ou à mettre au réfrigérateur pour un jus frais. Le carcadé peut également servir de base pour des sorbets, gelées, confitures ou cocktails.

Un potentiel important

La demande mondiale pour les produits naturels et les boissons fonctionnelles stimule l’intérêt pour le carcadé, une plante polyvalente, à la fois alimentaire et potentiellement thérapeutique. Sa culture convient particulièrement aux régions chaudes et offre plusieurs opportunités économiques, de la production de boissons à des débouchés industriels pour colorants et extraits. La boisson de carcadé est très populaire en Afrique, connue depuis très longtemps pour ses bienfaits. Elle est, de nos jours, partout tendance, très appréciée par les consommateurs et ses avantages reconnus par tous. Elle s’inscrit dans la tendance actuelle des boissons sans alcool, naturelles et rafraîchissantes. Alors que de plus en plus de consommateurs cherchent à éviter la consommation d’alcool, de boissons gazeuses sucrées ou artificielles, le carcadé offre une alternative saine, aromatique et colorée. Sa saveur légèrement acidulée, sa richesse en antioxydants et la possibilité de le consommer chaud ou froid en font une boisson polyvalente, prisée aussi bien dans les moments de détente que lors des rassemblements sociaux. Il répond ainsi à la demande croissante de boissons authentiques, d’origine végétale, simples à préparer en harmonie avec les habitudes modernes de bien-être. Rares sont les plantes qui sont à la fois magnifiques au jardin, succulentes en boisson et grandement efficaces d’un point de vue thérapeutique. Le carcadé (Hibiscus sabdariffa) fait partie de ce cercle très restreint, ce qui explique son succès grandissant.

