Des peintres de l’Ecole de Tunis célébrés à la galerie TGM à la Marsa

Les passionnés par les œuvres de membres de l’Ecole de Tunis seront comblés. Dès ce jeudi 11 décembre 2025, la galerie TGM à la Marsa leur propose une exposition d’œuvres prisées. Au commencement était l’Ecole de Tunis, lors de l’ouverture de la galerie, il y a quatre ans, et à présent, de nouveau la même Ecole. Jusqu’au 11 février 2026, les visiteurs seront enchantés par le talent de grands artistes-peintres.

La galerie TGM a beaucoup de mérite. Après une quarantaine d'expositions balayant plus d'un siècle de peinture, présentant les peintres orientalistes, les pionniers, l'Ecole de Tunis, les peintres rebelles, les peintres Juifs de Tunisie, les peintres Italiens, les photographes, les sculpteurs et tant d'autres, elle a offert visibilité et reconnaissance aux jeunes artistes émergents au cours de concours annuels qui les ont aidés à lancer leur carrière.

La galerie a accueilli des collections jusques là invisibles au public, et collaboré avec des organisations internationales pour renouer les liens entre art et artisanat. Elle a publié également une collection de livres-catalogues qui offrent mémoire et référence aux chercheurs, la galerie TGM revient aux débuts de son parcours et invite à nouveau les membres de l'école de Tunis sur ses cimaises.

Dans l’accomplissement de ce devoir de mémoire, TGM Gallery souhaite se faire un lien entre le passé et l’avenir, un pont entre la tradition et la modernité ouverte aux grands mouvements de l’art contemporain, elle investit la scène internationale et souhaite porter haut et fort les couleurs de l’art tunisien au sein des grandes rencontres, foires et salons...

Vernissage: Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 17h

Résidence Rallo, 7 bis, rue Omar Ibn Abi Rabiaa, Marsa Plage



