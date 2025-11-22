Français
News - 22.11.2025

Les nouveaux ambassadeurs du Burkina Faso, du Liban et des Etats-Unis d’Amérique présentent leurs lettres de créances au Président Kais Saied (Vidéo et album photos)

Les nouveaux ambassadeurs du Burkina Faso, du Liban et des Etats-Unis d’Amérique présentent leurs lettres de créances au Président Kais Saied

Trois nouveaux ambassadeurs ont présenté vendredi 21 novembre 2025 leurs lettres de créance au président de la République Kais Saïed. Il s’agit de leurs excellences MM.:

Appolinaire Sawadogo, ambassadeur du Burkina Faso
Milad Nammour, ambassadeur du Liban, et 
Bill Bazzi, ambassadeur des États-Unis d’Amérique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.
Par ailleurs, le chef de l’Etat a reçu l’ambassadrice de Cuba, son excellence Mme Mariam Martinez Laurel, venue lui rendre une visite d’adieu au terme de sa mission en Tunisie. 

