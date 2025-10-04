Carmen dansé l’émerveillement absolu (Album photos)

Le Ballet de l’Opéra de Tunis ne pouvait mieux inaugurer la nouvelle saison culturelle: le spectacle Carmen dansé a été éblouissant. Le Théâtre des régions, à la Cité de la Culture, qui a offert cette première le 20 septembre dernier, devant un public nombreux, était féérique. «Une scénographie dépouillée offrant une scène ouverte au déploiement de la danse, décrit Seifallah Tarchouni, directeur général du Théâtre de l’Opéra et responsable de la Cité de la Culture. Une lumière dont les effets sculptent l’espace et en approfondissaient la perspective, des costumes raffinés épousant avec élégance les corps en mouvement, une écriture chorégraphique à la fois maîtrisée et inspirée. Enfin, une qualité exceptionnelle d’interprétation conjuguant talent et énergie; un tout qui a diffusé, à travers la salle, cette onde de plaisir dont la danse a le secret!

Le chorégraphe Abou Lagraa a su, dans une réécriture épurée, faire évoluer les danseurs du Ballet, en toute sensualité, libérant les corps, leur redonnant leur poésie.

«Inédite dans le pays, cette création fait figure d’événement artistique en ce sens qu’elle représente la première pierre d’un édifice à construire, un répertoire national dans l’art de l’opéra. L’architecte en chef en est le Théâtre de l’Opéra de Tunis, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles. Le projet a été porté et conduit à bon port grâce au partenariat exemplaire de l’Institut français de Tunisie et de la compagnie La Baraka dont Abou Lagraa est codirecteur avec Nawel Aït Benalla.