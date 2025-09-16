Français
Partenaires - 16.09.2025

ATB lance la Carte PayLater: Achetez maintenant, payez plus tard

Fidèle à son rôle de banque citoyenne, l’Arab Tunisian Bank (ATB) innove avec la Carte PayLater, carte à paiement fractionné qui simplifie la vie de ses clients.
Avec un plafond jusqu’à 20.000 DT et la possibilité d’échelonner ses achats en six mensualités, PayLater combine flexibilité, sécurité et transparence pour une gestion sereine du budget.

Ainsi il est désormais possible de profiter de des achats immédiatement tout en répartissant le paiement sur plusieurs échéances de façon simple et transparente.

Disponible dans toutes les agences ATB, la Carte PayLater incarne l’engagement de la banque à offrir des solutions modernes, accessibles et responsables.

Plus d’infos: https://www.atb.tn/produits/carte-pay-later-presentation.php

 

