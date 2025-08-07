Un nouveau roman Soufiane Ben Farhat : ‘’Abba Abba’’, ou l’art de surprendre

De tous les arts qu’il revendique non sans un vif plaisir, Soufiane Ben Farhat est un conteur doué. Ce don, hérité de son grand-père originaire de Fezzan en Libye et nourri de son imaginaire à Halfaouine, il l’a trempé à l’encre d’une langue française ciselée. Son nouveau roman intitulé ‘’Abba Abba La pierre de convoitise’’ paru aux éditions Arcadia est agréable à lire. Mêlant habilement fiction et réalité, l’auteur installe son intrigue dans le village de Takrouna, surplombant l’Enfida, et déploie un vaste territoire narratif allant de Port-el-Kantaoui, jusqu’au Cap-Bon, de Hammamet à Haouaria.

Tout démarre avec la découverte du corps ‘’pendu’’ de Shabi. Suicide ou crime ? L’enquête s’ouvre, et avec elle, tout un microcosme social, psychologique et anthropologique se révèle. Le récit donne à voir une galerie de personnages bien campés : un procureur, un médecin légiste, un commissaire, des indicateurs, un artiste céramiste installé à Takrouna, avec sa compagne, un ‘’passepartout’’ incontournable à Hammamet, de belles femmes dont une photographe suisse-italienne, des égéries, dans le vent de la modernité, ou dans le souffle du village… Chacun a droit à son propre regard, ses espoirs, ses fragilités.

Les thématiques abordées sont multiples : amour secret, frustrations, divorce, garde d’enfant, migration clandestine, trahison, envoûtement… Le romancier convoque avec brio les ressorts du théâtre, du cinéma, et de l’enquête journalistique pour construire une intrigue riche en rebondissements. Il s’amuse à dérouter le lecteur, l’égarer sur de fausses pistes, avant de le ramener à l’essentiel.

Mais conter, c’est aussi peindre des lieux, des atmosphères, des sensations. Soufiane Ben Farhat le fait avec une langue coulant de source, épousant le rythme du roman. Il injecte même une touche d’érotisme dans certaines scènes où sont contrastées des sociétés différentes en apparence, mais en fait, les mêmes par leurs instincts. Qu’il s’agisse de soirées huppées, ou de « coucheries extravagantes » dans les entrailles de Takrouna, l’âme humaine est la même.

Un univers richement décrit et enraciné, une intrigue construite comme un jeu de piste et une plume sensuelle. Le journaliste l'a-t-il emporté sur le romancier, et le dramaturge, sur le scénariste? C'est son style: un tout.

Un beau roman d’été… qui se lit toute l’année. Sacré Soufiane !

