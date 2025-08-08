El Haouaria: La perle suspendue entre mer et ciel

Par Mohamed Raïs Toukabri - La ville d’El Haouaria se distingue par sa beauté enchanteresse. Son relief marie montagnes, mer et plaines. Située à l’extrême nord-est du Cap Bon, elle n’est distante que de 80 km de la Sicile, en Italie, et à environ 110 km de Tunis, la capitale. Aujourd’hui, elle est devenue une destination prisée par de nombreux vacanciers tunisiens et visiteurs étrangers. El Haouaria tire son charme des bienfaits de la nature : elle est bercée par le bleu du ciel et de la mer, et son air pur venu de ses montagnes, soufflé en brises douces, séduit le visiteur qui se plaît à y séjourner, accueilli par des habitants chaleureux, simples et hospitaliers.

En venant de la capitale, à l’entrée nord de la ville, une série d’éoliennes géantes surplombant la forêt et la mer vous accueillent. Le parc éolien de Sidi Daoud-El Haouaria figure parmi les principales installations du pays destinées à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables. Autrefois appelée « Aquilaria » ou la ville des faucons, El Haouaria demeure majestueuse, à l’image de ses montagnes. Son ciel est lui aussi spécial : c’est le dernier point d’observation des oiseaux migrateurs avant leur traversée de la Méditerranée. Ses nombreuses grottes et cavernes, interconnectées, témoignent d’une histoire remontant à plus de trois mille ans, époque à laquelle les pierres de ses carrières furent utilisées pour construire la ville de Carthage. Ces grottes, autrefois destination touristique majeure, sont malheureusement fermées depuis plus de quinze ans en raison de fissures menaçant leurs structures, en attente de travaux de restauration. Ces solutions, pour les habitants, relèvent désormais du rêve… un rêve de relance touristique qui verrait revenir les visiteurs vers ce site historique majeur de la Tunisie. Mais El Haouaria a tenu bon. Ses habitants, notamment les jeunes, ont su faire preuve de créativité, en développant de nouvelles activités de loisirs. Le visiteur peut désormais embarquer chaque jour pour une balade en mer, à bord de voiliers ou de barques de pêche traditionnelles. Il peut alors se baigner dans des criques nichées au pied des montagnes, accessibles uniquement par la mer.

El Haouaria se distingue aussi par ses deux plages : l’une de sable fin, l’autre de rochers (Métarès et El Karrada). Pour admirer un panorama à couper le souffle, il suffit de grimper la montagne et de contempler Ras Ettabia, ce bras de terre qui s’avance fièrement dans la Méditerranée en direction de l’Italie. Les habitants ont apprivoisé la mer, dompté les rapaces, et fait du faucon "saf" le héros d’un festival organisé chaque mois de juin depuis plus de cinquante ans. La fauconnerie est devenue une tradition incontournable. Les faucons ne sont pas élevés mais accueillis à partir de fin mars, puis relâchés après le festival. Depuis juin dernier, la municipalité œuvre à inscrire la fauconnerie d’El Haouaria au patrimoine culturel immatériel mondial, espérant ainsi dynamiser le tourisme local. La nature d’El Haouaria, d’une beauté saisissante, est célèbre bien au-delà des frontières tunisiennes. Ses grottes, ses plages d’une propreté exemplaire, sont un patrimoine naturel à préserver et à valoriser. Mais les programmes de développement font défaut, principalement en raison du manque de soutien, notamment de l’administration centrale. La municipalité s'efforce de répondre aux besoins des citoyens avec des moyens limités. Heureusement, la société civile joue un rôle actif : ses nombreuses associations attirent l’attention des amoureux d’El Haouaria et de ses habitants sur les moyens de promouvoir la ville et ses ressources.

L’histoire d’El Haouaria ne s’arrête pas à ses rivages. À proximité, les îles de Zembra et Zembretta, classées zones naturelles protégées, ne sont accessibles qu’aux rares chanceux détenant une autorisation spéciale. Il est toutefois possible de les longer à distance réglementée. Les activités associatives sont multiples à El Haouaria et trouvent un large écho sur les réseaux sociaux : valorisation de la cuisine traditionnelle – notamment le couscous au sorgho –, fauconnerie, plongée, pêche traditionnelle, etc. Les manifestations culturelles et activités pour les jeunes s’y déroulent tout au long de l’année, souvent dans la maison des jeunes de la ville. Grâce à la dynamique de son directeur, Mohamed Bakkar, celle-ci est devenue un lieu de rencontre, de dialogue et de formation. La dernière en date : un atelier pour former des journalistes pour les télévisions web.

Ces initiatives visent à valoriser la dimension méditerranéenne d’El Haouaria, car le Cap Bon, par sa forme, est comme une main tendue vers la Méditerranée, et El Haouaria est celle qui y pénètre le plus profondément. Les rencontres se multiplient, les projets aussi, dans l’espoir de donner un nouveau souffle à cette ville envoûtante, qui refuse la monotonie et aspire à devenir un pôle de tourisme écologique et culturel dans le Cap Bon.

Mohamed Raïs Toukabri

