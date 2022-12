Pr. Amel Hamza-Chaffai

Amel Hamza-Chaffai est née à Sfax le 25 août 1965. Elle est titulaire d’un diplôme d'ingénieur en Technologies Alimentaires (1988), d’un D.E.A. en Chimie Analytique (1990), d’un doctorat en Génie Biologique (1993) et d’une Habilitation à Diriger des Recherches en Écotoxicologie Marine(1999).

Elle est Professeure à l’Université de Sfax, et membre de l’Académie Tunisienne des Sciences des Lettres et des Arts, Beit Al Hikma. Elle a également occupé le poste de professeure invitée à l'Université d'Akita (Japon), à l'Université de Technologie (Malaisie) et dans différentes universités françaises (Le Havre, Le Mans et Caen).

En 2000, elle a fondé l’Unité de Recherche Toxicologie Marine et Environnementale. En développant plusieurs axes de recherche portant sur la validation d’outils prédictifs pour la surveillance de la pollution marine, elle est considérée comme une pionnière dans le domaine de l’écotoxicologie marine en Tunisie. Ayant réussi à établir des réseaux de collaboration avec plusieurs laboratoires étrangers, elle a mis en place et dirigé différents projets de recherche (3 nationaux et 11 internationaux). En plus de la formation de plusieurs chercheurs, ses activités de recherche lui ont permis de produire des brevets et des publications internationales (consultables sur Research Gate et google Scholar).Des travaux de son équipe ont été récompensés en 2015, par le prix UNESCO l’OREAL “For women in science Maghreb Fellowships”.

Pr Hamza-Chaffai a été impliquée dans plusieurs programmes européens en tant que partenaire (FP7-RSES PEOPLE), en tant qu’évaluatrice (EARANET-MED, PRIMA, Marie Curie) et comme consultante externe (ERASMUS+). Elle participe actuellement avec l’Université Euro-méditerranéenne, au montage d’un centre d’excellence Jean Monnet sur l’Économie Bleue et durable.

En outre, elle a participé à divers ateliers sur l'Entrepreneuriat en sciences de la vie (au Massachusetts Institute of Technology), sur l’Enseignement à distance (à l’Université de Géorgie), sur la Gestion de la recherche en sciences et Technologies (à l’Académie Malaisienne des sciences) et sur la Surveillance de la pollution marine (avec le PNUE-COI/UNESCO).

Elle a participé aux activités de La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.

Elle a reçu comme distinction : l’Ordre du Mérite de l’Éducation et des Sciences en 2007 ; et le Prix EXCO/FAO en 2019.

En 2022, après sa nomination comme membre du groupe de travail qui soutiendra la mise en œuvre de la Décennie des Océans pour le développement durable en Afrique, elle a été élue comme vice-présidente chargée de la Méditerranée et la mer Rouge.