L’Émir du Koweït remet au professeur Farouk Kamoun le prix Sheikh Salem Al-Ali Al-Sabah pour l’excellence numérique

Le 24e prix ‘’Sheikh Salem Al-Ali Al-Sabah Informatics Award’’ pour l’annéé 2024 a été attribué à quatre lauréats sélectionnés au Koweït, en Arabie saoudite et en Tunisie, en l’occurrence le professeur Farouk Kamoun, ancien directeur général du CNI et fondateur de l’Université Sesame. En témoignage du grand prestige de cette distinction, c’est l’Émir du Koweït, Sheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, qui a présidé en personne la cérémonie de remise des prix, en présence du Prince héritier Sheikh Sabah al-Khaled al-Sabah et d’illustres personnalités.

Le prix récompense les pionniers de l'excellence numérique. Le professeur Farouk Kamoun a été distingué pour l’ensemble de son parcours scientifique et professionnel ainsi que ses œuvres et apports. Il rend hommage à son engagement à promouvoir le progrès scientifique et technologique au service de la société.

Les trois autres lauréats sont, du Koweït, le Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness and Creativity (SACGC), affilié à la Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS), et la société Bleems, connue pour la conception et la gestion de plateformes et applications digitales. Le lauréat saoudien est le ministère des municipalités et du logement.