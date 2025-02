Digital ou Vert: Renforcer la résilience des entreprises à l’ère de la durabilité

Par Dr. Samah Chemli Horchani - La résilience est un concept d’actualité qui attire l’attention de plusieurs chercheurs. Cependant, ce concept clé reste à découvrir tant sur le plan théorique que pratique. La résilience de l’organisation suppose l’harmonisation des affaires avec les nouvelles tendances pour faire face aux perturbations. Or, l’actualité montre la montée en puissance de deux grandes tendances, à savoir le digital et le vert. En effet, la révolution numérique représente dans notre société un véritable levier de croissance, notamment pour les entreprises. De plus, la prise en compte de la durabilité environnementale rend la résilience cruciale en raison des défis uniques auxquels les entreprises sont confrontées, tels que les conditions météorologiques extrêmes, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des déchets, la normalisation et les réglementations environnementales en constante évolution.

En comprenant et en exploitant les synergies entre résilience et durabilité, les entreprises peuvent prospérer au milieu des incertitudes tout en contribuant à un avenir plus durable et plus résilient. La résilience peut aider les dirigeants et les propriétaires d’entreprises à créer la capacité de résister aux chocs, d’anticiper les risques et de réagir efficacement aux circonstances changeantes. Les entreprises résilientes font preuve d’une approche proactive face au changement, en recherchant activement des opportunités de croissance et en tirant les leçons des revers et des défis. En cultivant la résilience, les organisations peuvent faire face à l’incertitude, saisir de nouvelles opportunités et favoriser une culture d’adaptabilité.

Cependant, croire qu'il suffit d'acheter le bon logiciel pour augmenter instantanément sa résilience est une erreur. Là où la numérisation rapide a permis aux petites, moyennes et grandes entreprises d'apprendre les nuances de la technologie numérique et de l'intégrer dans leurs activités opérationnelles, des mesures radicales sont prises par l'organisation pour assurer un fonctionnement et une transition en douceur. Fondamentalement, la transformation numérique change la façon dont les individus collaborent dans une équipe, pas seulement les technologies qu'ils utilisent. Elle consiste à développer une culture de travail connectée toute en préparant les structures et les outils nécessaires pour atteindre des objectifs stratégiques. De même, il ne suffit pas de se doter des outils de gestion verte pour atténuer les risques sociaux et écologiques de l’activité d’une entreprise. Il est primordial de repérer des solutions pour diminuer l’impact de l’activité d’une entreprise sur l’environnement tout en protégeant les ressources naturelles afin d’assurer un avenir durable aux générations futures.

La responsabilité des leaders est incontestable pour propulser un esprit collaboratif et une continence collective menant à une culture de durabilité. De plus, investir dans des programmes de formation et de développement du personnel axés sur la durabilité, la gestion des risques et les technologies innovantes va améliorer les capacités des employés à s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux processus stratégiques et opérationnels. La chaîne d’approvisionnement verte est une stratégie de durabilité qui vise à minimiser l’impact environnemental de toutes les activités liées à la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise, de la production à la distribution, en passant par l’approvisionnement en matières premières et les déchets.

Une chaîne d'approvisionnement verte peut stimuler l'innovation dans les technologies vertes, ce qui renforcera la compétitivité à long terme d'une entreprise. Elle peut également contribuer à améliorer la réputation d'une entreprise auprès des consommateurs, qui sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales et qui cherchent à soutenir les entreprises engagées dans le développement durable. Les plateformes en ligne sont devenues un outil essentiel pour les entreprises pour mettre en œuvre numériquement leurs activités de responsabilité sociale. L’exposition de la génération Z aux médias sociaux affecte leurs intentions d’effectuer des achats durables, mais également d’entreprendre dans les projets verts. En outre, les normes subjectives et les attitudes en matière de durabilité influencent les intentions et les comportements.

De plus, les entreprises saines auront la capacité d’apprendre des revers et des erreurs. De même, faire un suivi continu permet de détecter toute évolution des risques pour pouvoir agir rapidement et par conséquent, garantir la sécurité des et conduire à l’instauration d’un système management de la qualité selon les normes internationales. Au niveau organisationnel, les spécialistes de la gestion ont accordé une attention particulière à la manière dont les organisations peuvent renforcer leur résilience interne en améliorant leurs capacités à découvrir et à corriger les défaillances avant qu’elles ne s’aggravent. Se doter de systèmes de maintenance prédictive, de surveillance en temps réel et de plateformes d'intégration de données permet de fournir des informations exploitables pour optimiser les opérations et gérer les risques efficacement.

Appliquer des pratiques de comptabilité environnementale et sociale de durabilité afin de parvenir à un développement durable peut s’avérer utile. Le système d'information comptable numérique de durabilité est un nouveau domaine qui prône l'identification, la collecte, l'analyse et la communication d'informations relatives aux actions environnementales, sociales et économiques d'une organisation. Il fournit des informations utiles qui aident les organisations à atteindre leurs objectifs à long terme. C’est un système qui contribue aux processus de planification, de contrôle et de prise de décision associés aux efforts de durabilité d’une organisation.

Pour conclure, le ‘Digital-Vert’ est une nouvelle façon de penser dans une perspective de résilience organisationnelle durable. Il est impératif pour les entreprises de donner la priorité à la résilience et à la durabilité et de les intégrer dans leurs approches stratégiques et opérationnelles. Cependant, le coût d’investissement, les infrastructures inadéquates, le manque de ressources matérielles et les Hommes peu préparés ou motivés sont des obstacles à toute tentative d’adaptation organisationnelle et de résilience durable. L’adoption d’une approche interdisciplinaire, multifonctionnelle et orientée vers les problèmes semble être l’unique solution au dilemme ‘Digital ou vert’.

Dr. Samah Chemli Horchani