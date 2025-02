Zoubeida Khaldi: Si au moins...

Si au moins, les cœurs étaient de pierre

Gais et légers on traverserait

Les orages, les torrents et les rivières...

Des vieilles pierres de la terre,

L’on voit sourdre l’eau

Et jaillir de clairs ruisseaux...

De crainte et de ferveur,

Elles s’affaissent devant Le Créateur.



Les pierres des cieux dansent

Dans la sérénité et le silence

Légères, lentes, aguichantes...

Elles valsent, rient et chantent

Elles s’unissent et enfantent

Des étoiles éclatantes

Et des mondes dorés, meilleurs.



Si on avait un cœur de pierre

Ferait-on de Gaza un tel cimetière ?

Mais les humains les plus malins

Ont un cœur d’airain.

Abel mort de la main de Caïn...

Piètre passé et sales lendemains...

Qu’a-t-on fait à Gaza ?

Que n’a-t-on pas fait à Gaza ?



Les mignons de Cro-Magnon

Plantent leurs crocs dans la chair et les os...

Lancés par Ibliss,

Les chiens dévorent avec délice

Les derniers bébés et fœtus...

On rote et la vie l’on ôte

Emportant dans sa hotte

Les jouets d’enfants à jamais endormis...

Il ne fallait pas être Palestinien

Ni Libanais, ni Assyrien...



Feu, fer et grondements d’un vrai enfer...

Un monde à l’envers qui voit faire...

Regards bovins, sourires entendus...

Qui n’a pas vu ? Qui n’a pas entendu ?

Mais à Gaza tout est permis.



Ne sont-ils pas repus ou las

De faire ce qu’ils font à Gaza ?

Cadavres et monts de gravats

Sur lesquels danse la folie...

Poursuivie par d’étranges bruits,

La douce brise marine de Palestine,

Tout affolée, s’est enfuie...

Ils avaient tenté de l’enfermer...

Délirants tableaux ! Sang et fumée

A couper le souffle et les jarrets...



Massacres à huis-clos

Corps en vrac et en morceaux

Et l’on s’acharne à hacher

Les chairs déjà en lambeaux...

Âmes en flammes dans des bocaux...

Et l’on continue d’occire

Les arbres, les mosquées et le sourire

De la terre et des cieux...



Les pierres soupirent et sanglotent

A qui la faute ?

« Celle des Palestiniens, disent certains...

A cause d’une soi-disant cause,

Ces terroristes, ces malins kystes osent

Nous narguer et faire des tours de piste

Nous faire courir des risques

Et nous coucher sur la liste des fascistes...

Faut déchirer leur ciel, assiéger leur soleil

Tuer leur sommeil, enterrer leur éveil...

Éclater les corps et les cris... Défigurer leur lune

Fracasser leurs astres... Tout mettre en ruine...

Que de fois leur a-t-on dit que La Palestine

A failli être notre patrie d’origine ?

Que font donc Les Palestiniens en Palestine ? »



Et des corps creusés par la faim, le froid, la mort

Des âmes meurtries et des restes de corps

S’élèvent des voix au-delà des toits

Au-delà de l’horizon, de la raison et des lois...

A la lueur de leur douleur

Avancent, morts ou vifs, ces seigneurs

Une immense attente au cœur

Vers leurs hameaux et leurs villages,

Verts rameaux et doux ramages,

Vers leurs amandiers bientôt en fleurs...



Mais autour d’eux et à la queue leu leu

A qui mieux mieux

Les roitelets et les émirs

Devancent les désirs

Courent servir briani et mets chauds

Non aux victimes, mais aux bourreaux...

Orgies de trahisons

De faux frères vils, débiles,

Habiles dans l’organisation

De leur propre extermination

Et leur belle putréfaction...

Où est passé entre humanité,

Jadis tant vantée, tant fêtée ?

On y avait cru, en vérité...

Mais envolé le conte de fée !

De nos jours, l’amour n’a plus de glamour

Il a épousé les intérêts...



De quoi s’emmêler les crayons !

Tous les moyens sont bons...

Capital disent certaines capitales

Occidentales et même orientales

De découper et décapiter

Les bébés, et faire capituler

Ces entêtés qui tiennent à résister...

L’ONU et autres organisations

Spécialisées en décoration

Font un petit tour...Puis s’en vont.

Et les droits des opprimés ?

Rien qu’une blague pour attardés.



Le pas lourd, le front baissé,

Harassés, comme tabassés,

Creusés par l’impuissance, crevassés, cassés,

Nous ne savons quoi dire, ni quoi penser

Nous ne savons plus dormir,

Nous désaltérer, ni nous nourrir...



Face à cette humanité fantoche,

Prostituée sur-maquillée et moche

Qui ne pense qu’à s’emplir les poches

Les pierres se sont demandées :

« Quand donc cette folle humanité

Va-t-elle laisser le soleil briller ? »



Si au moins on avait des cœurs de pierre...

Si au moins... Si au moins...

Mais à regarder de près et non de loin...

Aucun cœur supposé humain

Qu’il soit de pierre, d’acier ou d’airain,

Ne pardonnera, ni n’oubliera

Ce qui s’est passé à Gaza.

Zoubeida Khaldi