Édito: Pour que la joie soit dans tous les cœurs

Les Tunisiens adorent l’été ! Repos, retrouvailles et fêtes leur procurent de grands ressourcements. Réussites scolaires et universitaires, retour de parents établis à l’étranger, ruée vers les plages et les autres régions, festivals et fêtes familiales: la Tunisie aime s’installer dans la joie et festoyer. Quitte à mettre le budget familial à rude épreuve.

Pour ne pas gâcher les vacances, des points sensibles sont cependant à suivre attentivement, tant par les pouvoirs publics que par les citoyens eux-mêmes. Canicule, stress hydrique, approvisionnement des marchés, contrôle des prix, hygiène et pollution côtière : tant d’aspects qui reposent en bonne partie sur une vigilance gouvernementale et un comportement citoyen responsable.

Les prévisions de la météo annoncent un été très chaud. Le mercure montera au-delà de 40 degrés, voire 45 dans certaines localités. Les feux de forêt sont à surveiller et à éteindre au moindre déclenchement. Tirage très fort sur l’électricité, avec le recours de plus en généralisé à la climatisation et l’utilisation maximale des réfrigérateurs : seul un usage raisonné empêchera des coupures de courant. Pour cela, il va falloir revenir aux vieilles bonnes pratiques.

La distribution de l’eau potable, en plus de celle pour l’irrigation, partout dans le pays, sans la moindre interruption, est une préoccupation majeure. Le niveau de remplissage des barrages reste bas alors que le tirage est de plus en plus élevé. Pour ne pas recourir au rationnement, malgré tous les préparatifs engagés et l’entrée en service d’une deuxième station de dessalement d’eau de mer (à Sousse), l’économie d’eau s’impose, et chacun doit l’accomplir à son niveau.

La saison des fruits et légumes est bonne et les provisions en viandes rouges et blanches comme en poisson sont annoncées suffisantes. Les risques de spéculation sont cependant à prévenir. Un contrôle économique et des prix rigoureux est indispensable pour prévenir toute pénurie et contenir une flambée des prix.

L’hygiène générale, par ces temps caniculaires, l’enlèvement intensif des ordures et la protection du littoral, ainsi que l’ensemble du territoire de toute source de pollution sont prioritaires. Une avarie de produits alimentaires pouvant provoquer une intoxication, notamment lors des repas de fête, est à redouter. L’accumulation des déchets domestiques à toute heure de la journée n’attirera que moustiques et autres bestioles. L’abandon sur les plages des restes de repas et autres cannettes, bouteilles et sacs en plastique, voire leur déversement en mer, sont source de désagréments pour les baigneurs et une atteinte à l’environnement. Il en est de même pour les forêts.

Les dramatiques accidents de la route, comme les noyades en mer, s’ajoutent au tableau de vigilance. L’été risque de faucher des vies à cause de l’excès de vitesse, l’inattention au volant, la vétusté des véhicules, ou tout simplement la témérité de certains baigneurs. Autant de pertes cruelles qui endeuillent des familles et gâchent la joie estivale.

Bordée par une mer d’azur sur plus de 1 300 km de côtes variées, constituées pour la plupart de plages au sable doré fin, et dotée de forêts ombragées, la Tunisie est un pays merveilleux. Ses fruits savoureux, ses poissons au goût méditerranéen, ses mets délicieux et ses soirées bercées par le zéphyr sont exceptionnels. Chanter, danser, sont un art de vie. Pas seulement à Carthage, Hammamet, El Djem ou Dougga, mais dans le moindre patelin, comme dans les maisons familiales : la fête est partout.

L’été en Tunisie est féérique, magnifique, attachante. Que la joie soit dans tous les cœurs.

Taoufik Habaieb