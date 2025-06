La configuration du lieu : l'identité comme moteur de l'attractivité territoriale

Par Salma Abalhssain, chercheuse en aménagement du territoire, Rabat - À une époque où la mondialisation menace souvent d'homogénéiser les cultures et les paysages, le renforcement de l'identité territoriale devient non seulement une nécessité culturelle, mais aussi un impératif de développement.

Qu'est-ce que l'identité territoriale ?

L'identité territoriale fait référence au sentiment d'appartenance et d'unicité d'un lieu spécifique. Elle est façonnée par la géographie, l'histoire, la culture, l'architecture et les valeurs partagées par ses habitants. Elle influence la manière dont les personnes interagissent avec leur environnement et se projettent dans l'avenir.

L'identité territoriale n'est pas un attachement nostalgique au passé ; c'est une base dynamique et évolutive qui permet aux communautés d'aborder avec confiance les défis de l'avenir.

Pourquoi est-ce plus important que jamais ?

De l'urbanisme aux stratégies touristiques, trop de projets ignorent l'ADN du territoire qu'ils prétendent transformer. Le résultat ? Des espaces génériques, une déconnexion entre les citoyens et leur environnement et une perte de fierté civique.

Comme l'a dit un jour Michelle Obama : « La différence entre une communauté brisée et une communauté prospère réside dans la présence de femmes valorisées ». Dans le même esprit, la différence entre un territoire fragmenté et un territoire dynamique réside dans la valeur que nous accordons à son identité.

Lorsque les projets sont ancrés dans l'identité d'un lieu, ils ont plus de chances d'être acceptés, d'être durables et de susciter un sentiment d'appropriation. Cela vaut pour une ville côtière qui protège son patrimoine halieutique, un village de montagne qui modernise ses sentiers ou une médina qui intègre la technologie dans l'artisanat traditionnel.

Un outil stratégique pour le développement territorial

Embrasser l'identité territoriale signifie se poser les bonnes questions:

• Qu'est-ce qui rend cet endroit unique ?

• Comment ses habitants envisagent-ils leur avenir ?

• Que pouvons-nous conserver, adapter ou réimaginer ?

Répondre à ces questions peut guider les urbanistes, les architectes et les décideurs politiques dans la création de solutions plus résilientes, inclusives et culturellement fondées.

Identité territoriale et attractivité territoriale

L'identité territoriale joue un rôle essentiel dans la définition et le renforcement de l'attractivité territoriale. Un territoire qui exprime son caractère, ses valeurs et sa culture uniques renforce non seulement la fierté et la cohésion de sa population, mais devient également plus attractif pour les visiteurs, les investisseurs et les nouveaux résidents.

Les lieux qui embrassent leur identité - à travers l'architecture, la gouvernance locale, les espaces publics inclusifs ou les récits culturels - se distinguent dans un monde uniformisé. L'attractivité territoriale ne consiste pas à copier ce qui a fonctionné ailleurs, mais à mettre en valeur ce qui rend un lieu irremplaçable.

L'opportunité de l'IA

À l'ère numérique, l'intelligence artificielle offre de nouvelles façons de saisir et d'améliorer l'identité territoriale. De l'analyse des données géospatiales à l'exploration des sentiments dans les récits locaux, l'IA peut aider à cartographier les atouts culturels, à identifier les modèles de développement et à prévoir les impacts avec précision.

Les outils basés sur l'IA peuvent aider les décideurs à élaborer des stratégies sur mesure pour l'attractivité régionale en :

• Mettant en valeur les atouts locaux sous-exploités;

• Anticipant la dynamique urbaine et les changements démographiques;

• Personnalisant la participation citoyenne en fonction des profils territoriaux.

Loin de remplacer le jugement humain, l'IA le complète en apportant une clarté et une vision fondée sur des données qui peuvent améliorer l'authenticité et l'attractivité d'un lieu.

L'avenir du développement ne réside pas dans des plans abstraits, mais dans l'âme des lieux, dans la voix de ceux qui y vivent et dans les systèmes intelligents qui nous aident à mieux les comprendre. Comme l'a dit un jour Winston Churchill : « Nous façonnons nos bâtiments, puis nos bâtiments nous façonnent ». Cette vérité s'étend aux territoires que nous habitons. La forme que nous donnons à l'espace détermine en fin de compte notre destin collectif.

C'est pourquoi les responsables publics ont une responsabilité cruciale : reconnaître, préserver et amplifier l'identité de chaque territoire dans leurs décisions stratégiques. L'identité territoriale n'est pas un accessoire, mais la colonne vertébrale d'un développement significatif et durable.

Salma Abalhssain

Titulaire d’un Master en génie civil de la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger et chercheuse en aménagement du territoire à l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) de Rabat (Maroc).Elle a travaillé en tant que cheffe de projet et cheffe d’études techniques au sein de l’Agence Régionale d’Exécution du Projet (AREP) à l’échelle territoriale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.