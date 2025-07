Hafedh Abdelmelek: L’ordre mondial en pièces et la théorie du Para-choc

Introduction

L’année 2025 confirme une réalité géopolitique en mutation: l’ordre mondial ne fonctionne plus comme un système intégré mais comme une mécanique disloquée, composée d’éléments asymétriques aux fonctions spécifiques. À la manière d’un véhicule fracturé, le monde s’organise autour de puissances dites « Etats moteurs ou macro-tenseurs » (États-Unis, Chine, Russie), de zones para-chocs dites « Pays micro-tenseurs (ex : Ukraine, Proche-Orient, …etc.), et de puissances accessoires, qui assurent, contournent ou amplifient les tensions régionales (Abdelmelek, 2022). Cette lecture mécanique propose un nouveau paradigme d’analyse : les conflits contemporains ne sont plus localisés mais systémiques, chaque pièce géopolitique jouant un rôle dans une architecture globale, souvent instable. À travers une cartographie des tensions de juin 2025, cet article explore la manière dont les États agissent en moteur, amortisseur ou composant auxiliaire d’une machine stratégique mondiale sous tension, avec comme objectifs:

• D’identifier les fonctions géopolitiques selon leur rôle mécanique (moteur, para-choc, accessoire).

• De cartographier les flux d’influence et les lignes de ruptures ou de déchirures (Abdelmelek, 2022).

• De comprendre comment les États non centraux ou puissances accessoires agissent comme amplificateurs ou régulateurs des chocs.

Comprendre l’ordre mondial en 2026 exige de penser en termes d’interdépendance fonctionnelle, où chaque pièce géopolitique peut faire basculer l’ensemble du mécanisme. Le "para choc politique" désigne un État ou un ensemble d’États jouant un rôle d’amortisseur dans un affrontement stratégique entre deux grandes puissances ou deux macro-tenseurs. Ce rôle se manifeste par l’absorption des tensions idéologiques, émotionnelles (Burn-out émotionnel) économiques, militaires ou diplomatiques entre ces puissances, empêchant un affrontement direct.

1. Fondements de la théorie du Para-choc

Répondant au concept classique d’État tampon ou micro-tenseur et représentant une zone d'influence, parfois étendue, le para choc n'est pas neutre : il subit, absorbe ou dévie les pressions. Il peut être instrumentalisé, sacrifié ou transformé en champ d’affrontement idéologique ou hybride. Il est souvent géographiquement, émotionnellement, économiquement ou politiquement stratégique pour les deux macro-tenseurs.

2. Historique des états para-chocs

Bon nombre de pays et de régions géographiques ont joué le rôle d’états para-chocs à travers l’histoire contemporaine, dont notamment:

• L'Europe de l’Ouest, puis l’Europe de l’Est : para chocs de la Guerre froide;

• L’Europe de l’Ouest (1945–1955) : para choc initial entre URSS et USA;

• L’Europe occidentale qui devient plus tard la ligne de front politique/économique contre l’URSS (Plan Marshall, OTAN);

• L’Europe de l’Est (1945–1989) : para choc inversé, sous emprise soviétique, absorbant les tensions de la sphère soviétique et les tentatives occidentales de pénétration idéologique. Ainsi, la crise de Berlin (1961) montre comment l'Allemagne devient un para choc politique, divisée mais essentielle dans l’équilibre Est-Ouest.

• La Russie post-soviétique (1991–2022) comme para choc refoulé. Après l’effondrement de l’URSS, la Russie perd son rôle de puissance égale aux USA mais reste un para choc de transition. L’OTAN s’élargit vers l’Est, ce qui crée des tensions croissantes absorbées par l’espace post-soviétique. L’Ukraine et la Géorgie, : zones tampon sont devenues théâtres de confrontation directe. La Russie, refusant d’être un para choc passif, devient révisionniste et suite à l’invasion de la Crimée et à la guerre en Ukraine, elle transforme son rôle en acteur disruptif en réaction émotionnelle face à l’humiliation.

• La Chine et Les États-Unis qui évoluent depuis 2010 vers une nouvelle dynamique para choc. Les États d’Asie du Sud-Est (Taïwan, Corée du Sud, Vietnam, Philippines) deviennent les nouveaux para chocs, absorbant pressions économiques (guerre commerciale), technologiques (semi-conducteurs, Huawei), sécuritaires (mer de Chine).

3. Typologie des para chocs

Le tableau 1 qui suit récapitule les différents types de para-choc en précisant leurs caractéristiques.

Tableau 1: Les différentes catégories de para-choc et leurs caractéristiques

Type de para choc Caractéristiques Exemples Géographique Zone située entre deux sphères d’influence Ukraine Économique Subit les sanctions, dépendances croisées UE, Corée du Sud Technologique Champ d’affrontement sur les normes, brevets Japon, Pays-Bas Idéologique Lieu de lutte entre systèmes de valeurs

4. Conséquences stratégiques de la logique de para choc

Sur le plan stratégique, la logique de para-choc implique inéluctablement :

- Un épuisement des États para chocs: pression économique, instabilité politique, fragmentation sociale, instrumentalisation par les grandes puissances (investissements massifs, bases militaires, guerres hybrides).

- Une volatilité géopolitique accrue: un para choc instable devient un point chaud, avec montée de puissances régionales qui refusent leur rôle de tampon passif.

5. Vers une théorie de para-choc élargie: multipolarité et "chaînes de para chocs" Dans un monde multipolaire, plusieurs puissances imposent des zones de tension parallèles, comme le montrent plusieurs exemples : USA vs Chine en Indopacifique, USA vs Russie, Chine vs Inde en Asie centrale.

6. Application de l’émointelligence à un État para choc

Prenons un État para choc dans une situation de confrontation stratégique. Il est exposé à des tensions extérieures et doit gérer ses propres émotions collectives (insulte, peur, orgueil, ressentiment, désir d’autonomie, humiliation,…etc.). On peut alors appliquer l’équation de l’émointelligence de manière socio-politique, comme un baromètre de résilience stratégique émotionnelle.

Nous citons à titre d’exemple le cas de l’Ukraine (2004–2025). Nous rapportons dans le tableau 2 qui suit les implications géopolitiques de ce qui a été observé en Ukraine durant les deux dernières décennies concernant différents éléments.

Tableau 2: Implications géopolitiques du vécu Ukrainien de 2004 à 2025 concernant différents éléments

Élément Observation Implication géopolitique Reconnaissance Prise de conscience du double héritage (Europe vs Russie) Division interne, polarisation Intégration Tentatives d’intégration émotionnelle dans les choix (révolution Orange) Rapprochement UE/OTAN, rejet de la Russie Gestion Gestion conflictuelle: mémoire soviétique vs aspirations occidentales Instabilité interne, guerre informationnelle Transformation Transformation du traumatisme en volonté nationale (résilience de 2022) Résistance militaire et diplomatique exceptionnelle Capacité adaptative Résilience forte malgré la guerre Soutien occidental massif, image de nation-phare

Divers types de gestion émotionnelle sont mis en œuvre par les Etats para-chocs. Il peut s’agir de:

• Résilience proactive avec un niveau élevé d’émointelligence (Taiwan, Finlande) ou un niveau faible (Liban, Mali);

• Refus du rôle de para-choc avec un niveau élevé d’émointelligence (Turquie, Inde) ou un niveau faible (Irak);

• Victimisation émotionnelle avec un niveau élevé d’émointelligence (Russie post- URSS) ou un niveau faible (Syrie, Yémen).;

L’émointelligence est centrale dans le destin d’un pays para choc pour plusieurs raisons. D’une part, car ces États sont saturés d’émotions géopolitiques projetées par autrui (culpabilité historique, humiliation, rivalités, souvenirs coloniaux, etc.) et d’autre part leur survie dépend de leur capacité à:

• Reconnaître les récits concurrents (propagande, soft power);

• Transformer la peur ou l’humiliation en action stratégique (mobilisation, alliances);

• Ne pas devenir des zones de chaos émotionnel manipulable (Abdelmelek et al, 2019).

En croisant théorie du para-choc et émointelligence, nous obtenons le tableau synthétique suivant (Abdelmelek et al, 2019).

Tableau 3: Tableau synthétique (théorie croisée Para choc - émointelligence)

Axe Para choc politique Émointelligence Statut Entre deux puissances Entre deux identités ou récits Pression Tensions géostratégiques Tensions affectives collectives Risque Éclatement géopolitique Implosion symbolique / sociale Atout Position géographique stratégique Narratif émotionnel mobilisateur Résilience Capacité à manœuvrer entre pressions Capacité à transformer l'affect en stratégie

7. Interaction entre les quatre murs et les États para chocs

On distingue quatre murs (Abdelmelek, 2022). Chaque mur agit comme un vecteur de pression sur les États passant entre deux puissances, comme le montre le tableau 4 qui suit :

Tableau 4: Effets géopolitiques des différents murs

Mur Effet géopolitique Para choc politique Pandémie Perturbation des échanges, besoin de résilience sanitaire Les États para chocs sont fragilisés ou maquillent des faiblesses structurelles Guerre en Ukraine Coupure des approvisionnements, fragilisation énergétique de l’UE Europe comme tampon entre USA et Russie, Europe de l’Est en ligne de front Tensions géopolitiques Rivalité blocs, remodèle échanges Asie Europe États du Sud (Afrique) sont instrumentalisés comme relais Sécheresse Crise hydraulique structurelle Menaces de stabilité Nations dépendantes deviennent zones critiques, soumis à des pressions externes

8. Amplification de la récession et remodelage du nouvel ordre mondial

Les pays para chocs jouent ici un rôle clé : ils absorbent ces chocs, deviennent des variables d’ajustement ou des leviers pour les grandes puissances. Par exemple, en Afrique, malgré la récession globale, on a tendance à bâtir des modèles basés sur « l’harmonie du vivant », type de réponse « para choc » qui résiste aux quatre murs.

9. Conclusion

La théorie du para choc politique permet de comprendre comment certains États occupent des zones d’interface où les grandes puissances s’affrontent indirectement, et comment ces États développent des stratégies variées — allant de la défense pure à l’exploitation offensive ou à la manœuvre diplomatique pour préserver leur souveraineté et maximiser leur influence. Cette théorie permet de considérer les États non comme de simples tampons neutres, mais plutôt comme des espaces d’amortissement des conflits systémiques, parfois instrumentalisés, parfois émancipés. Dans l’analyse prospective, cette théorie offre un cadre utile pour comprendre : les tensions stratégiques émergentes, le comportement ambigu de puissances régionales, et les risques de basculement dans des zones "para chocs" déjà sous pression. L’intégration de l’équation d’émointelligence à la théorie du para choc politique offre un cadre d’analyse novateur pour comprendre comment des nations situées entre deux puissances peuvent : surmonter la dissonance identitaire et stratégique, capitaliser sur leur vulnérabilité pour en faire une force narrative ou diplomatique, et éviter la fragmentation par une gouvernance émotionnellement intelligente.

