Hommage à Abdelaziz Chebil, l’universitaire et intellectuel exemplaire

Par Ridha Bergaoui - Le 10 janvier, le professeur Abdelaziz Chebil nous a quitté précipitamment après un âpre combat avec la maladie. Il laisse ainsi un vide considérable aussi bien au niveau familial qu’au niveau universitaire et culturel.

Né en 1950, Abdelaziz Chebil est professeur à la faculté de lettres et des sciences humaines de Sousse où il a enseigné la littérature arabe et encadré de nombreux doctorants. Il était incontestablement très aimé et apprécié par tous ses étudiants et ses collègues. A côté de ses nombreux articles scientifiques, Abdelaziz Chebil a écrit plusieurs bouquins qui font office de référence dans le domaine de la littérature et de la critique arabe. Abdelaziz Chebil était également très apprécié parmi les écrivains du monde arabe. Il y a à peine quelques jours, il a été honoré, à titre posthume, par l’Emirat de Charjah «الشارقة» (Emirats Arabes Unis) à l’occasion de sa participation à la 20éme session du «congrès de l’honneur culturel» de Charjah, pour la richesse et l’importance de son œuvre et sa contribution à l’essor de la littérature arabe. Abdelaziz Chebil aurait pu se contenter d’enseigner, d’encadrer, de donner des conférences, de faire de la recherche, de publier et transmettre son savoir à ses étudiants qui l’aimaient tant et sont fiers d’être ses élèves. Il s’est toute fois très fortement impliqué dans le domaine culturel, animé de cet esprit de partage et de l’amour d’autrui. Abdelaziz Chebil était un pilier de la Radio Monastir où il a produit et animé de nombreuses émissions radiophoniques culturelles très réussies. Avec sa voix douce, très agréable et très attachante, il accaparait l’attention et l’intérêt des auditeurs qui suivaient inlassablement ses émissions remarquables même à des heures tardives. Il était également un des fondateurs de la Radio Culturelle de Tunisie «إذاعة تونس الثقافية», créée en 2006, où il produisit diverses émissions culturelles.

A côté de ses compétences dans le domaine culturel, Abdelaziz Chebil, un personnage très sympathique et charismatique, possédait une culture générale immense et peut discuter longuement presque de tous les sujets aussi bien de la politique, sport, histoire, géographie, l’art… Le rencontrer et parler un peu avec lui est à la fois un plaisir très agréable, amusant et instructif. Il est surtout doué de multiples qualités humaines comme de l’empathie, de la gentillesse, de la modestie et de la tolérance. Toujours le sourire aux lèvres, le mot juste mêlant à la fois rigueur, finesse, humour et sagesse. Ses paroles sont constamment jalonnées de petites anecdotes amusantes, de citations et proverbes ou de souvenirs et d’événements drôles de son vécu.

Avec la disparition de Abdelaziz Chebil, c’est un grand homme qui nous quitte. Grand par sa taille, grand par ses écrits et ses pensées, grand par ses qualités humaines exceptionnelles. Abdelaziz Chébil est marié, père de deux enfants et grand-père. Son dévouement et son amour pour sa famille est immense. Ses petits-fils Yassine et Hédi l’adorent. Ses enfants Aida et Amine ont hérité de leur père son humour, sa bonne humeur, sa générosité et son sérieux. Il va beaucoup leur manquer ainsi qu’à sa femme Saloua et à son gendre Hassen. Que Dieu puisse leur donner le courage et la patience nécessaire pour surmonter cette dure épreuve.

Repose en paix mon ami Abdou. Tu es parti mais tu es là dans l’esprit et le cœur de tous ceux qui t’ont connu, côtoyé et aimé. Nous ne t’oublierons jamais.

D’ailleurs impossible de t’oublier, les souvenirs, tes paroles et tes écrits sont là et nous rappellent à chaque instant le soutien, le conseiller, l’homme généreux, au rire subtil et à l’âme profondément aimante que tu étais. Tadouce et si belle voix résonnera pour longtemps encore dans nos têtes et nos oreilles.

Prions pour que Dieu lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans son immense paradis. «انا لله و انا اليه راجعون».

Ridha Bergaoui