Kairouan, futur centre d’excellence médicale et scientifique

Les fondements de ce projet immense et ambitieux sont jetés. L’institution est créée, sa gouvernance et son mode opératoire sont définis et un P.D.G. d’envergure, Riadh Hentati, vient d’être nommé à sa tête. La Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, véritable centre d’excellence médicale et scientifique, est bien lancée. La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, a tenu à présider la première réunion de son conseil d’administration.

Riadh Hentati, choisi pour cette délicate mission, aligne une haute compétence. Ingénieur général diplômé de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis, et jusque-là chargé de mission auprès du cabinet de la ministre, il a notamment occupé le poste de P.D.G. de la Société générale d’entreprises de matériel et de travaux (Somatra-GET) et de la Société d’études et de promotion du Sud tunisien (Septs).

Multidimensionnelle, la Cité s’étend sur 550 hectares. Elle comprendra plusieurs espaces dédiés aux soins de santé, à la recherche, à l’enseignement universitaire, à l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’à la production d’énergies renouvelables. Des logements, des équipements de sport et de loisirs et un hôtel figurent au programme. La Cité, qui sera réalisée par étapes, sera d’un coût initial estimé à 1,2 milliard de dollars. Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a récemment lancé des appels d’offres pour les études de faisabilité, environnementales, hydrauliques et de circulation, nécessaires à la mise en œuvre.