Qui est Samir Abdelhafidh, nouveau ministre de l’Economie et de la Planification

Samir Abdelhafidh qui vient d’être nommé ministre de l’Economie et du Plan était depuis le 24 janvier 2024 Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de l’Economie et la Planification, chargé des Petites et Moyenne Entreprise. Il est Professeur de l’Enseignement Supérieur à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis (FSEGT), Université de Tunis El Manar. Il dirigeait depuis 2017 et jusqu’à sa nomination, le Département des Sciences Economiques de la FSEGT.

Il est titulaire du diplôme d’Habilitation Universitaire de l’Université de Sousse, du diplôme de Doctorat de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, du diplôme des Etudes Approfondies et de la Maîtrise en Sciences Economiques de la FSEGT. Il a été classé premier au concours national d’agrégation en économie (session 2013).

Dans son parcours professionnel, Samir Abdelhafidh est passé par l’Institut Supérieur de Gestion de Sousse (1996-2011) où il a été le premier directeur de son département d’économie et par l’Ecole Polytechnique de Tunisie (2012-2014) où il a siégé dans ses conseils d’administration et de perfectionnement. Il a aussi enseigné à l’Université de Palerme en Italie.

Ses enseignements ont porté sur les cours d’Introduction à l’Economie, d’Economie de l’Entreprise, de Macroéconomie, d’Economie Monétaire, d’Economie Internationale, de Finance Internationale, de Risque Pays, de Dette Extérieure, d’Economie des Migrations Internationales, d’Intégration Economique Régionale, de Politique Economique, et de Finance Publique.

Samir Abdelhafidh a plusieurs publications académiques et participations à des manifestations scientifiques nationales et internationales. Ses travaux de recherche ont porté sur l’endettement extérieur des pays en développement, sur les finances publiques, sur les politiques de change, et sur les déterminants de la croissance économique. Il a dirigé un nombre important de recherches en Master et en Doctorat qui ont porté sur différentes problématiques économiques traitant du cas de la Tunisie, comme de celui d’autres pays en développement

Il est né le 14 décembre 1969 à Zarzis et il est marié et père de deux enfants.