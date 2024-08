Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis: Axes du programme pour le décanat 2024-2027

1. Au niveau pédagogique

1.1. Les licences

• 2024-2027 : habilitation des licences

• Proposer l’ajout d’une licence commune au niveau de la troisième année : Contentieux et règlement des différends

• Proposer d’ajouter une nouvelle licence en sciences humaines : anthropologie ou sociologie du droit ! Cela donnera un sens à l’appellation de la faculté: Fsjpst,

• Proposer de modifier/ remplacer certaines matières : ajout de matières plus spécifiques, appuyer les matières optionnelles : droit des TIC, changement climatique, droit du sport…

• Penser à une matière en langue anglaise par semestre (optionnelle dans un premier temps) !

1.2. Les masters

• Consolider les masters fondamentaux en rationalisant le nombre de masters existants, que garder après une première évaluation,

• Ajout de nouveaux masters, notamment des masters professionnels: commençant par le master droit maritime !

1.3. Pédagogie adoptée

• Renfoncer l’enseignement par masterclass, l’enseignement clinique (la clinique juridique, justice climatique et environnementale, fonctionnelle à la rentrée)

• Mettre des cours en ligne par le biais de la technique des MOOC!

• Relancer la chaîne You Tube de la Faculté.

2. La recherche scientifique

• Activer la mise en ligne des thèses et des meilleurs mémoires,

• Lever des fonds pour le site de la Faculté, la bibliothèque

Mise en ligne des travaux des colloques et des tables rondes;

• Mise en ligne de la Revue tunisienne de sciences juridiques;

3. Les bonnes pratiques dans la gestion

• Finaliser les guides de bonnes pratiques,

3.1. La transparence

• Dans la répartition des cours, séminaires et TD; le respect des règles du grade, de l’ancienneté, de la spécialité et de l’alternance (retour au panier),

• Dans le recrutement des contractuel.le.s et des vacataires,

• Dans les participations à l’étranger: selon les spécialités des collègues et dans le respect de l’alternance;

• Dans l’organisation des colloques et des activités scientifiques.

3.2. La communication

• Les réunions périodiques entre enseignant.e.s, 2 réunions annuelles;

• Les réunions périodiques entre enseignant.e.s et étudiant.e.s, 2 réunions annuelles;

• Les réunions périodiques entre enseignant.e.s et agents de l’administration, 2 réunions annuelles;

• Les réunions des équipes de masters: rôle des responsables des masters;

• Généraliser la codirection des masters;

3.3. Les travaux au niveau de la Faculté

• Levée de fonds pour doter la Faculté d’énergie photovoltaïque;

• Aménager l’espace annexé par la Faculté en parking provisoire, en attendant les travaux d’agrandissement, pour des salles, des bureaux et une bibliothèque.

3.4. La Faculté dans son environnement

• Activer les conventions de partenariat,

• Elargir le conseil scientifique aux partenaires de la Faculté,

• Renforcer la coopération internationale : généraliser les conventions avec les différentes universités européennes, africaines, américaines et de la Région Mena,

4. La dimension sociale de la Faculté

• Plus de visibilité pour la caisse d’aide de la Faculté au profit des étudiant.e.s, agents et enseignant.e.s;

• Organiser des activités culturelles, sportives et des sorties entre étudiant.e.s; agents et enseignant.e.s;

• Plus de moments de détente en commun rapprochent et dissipent les malentendus et les tensions ;

• Doter la faculté d’une garderie pour les enfants des agents, des enseignant.e.s et des étudiant.e.s (le cas échéant, des conventions avec des garderies proches de la Faculté).

