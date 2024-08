La mise à nu de l'agenda économique de Kamala Harris

Il est largement reconnu que l'économie américaine est non seulement cruciale pour la prospérité de longue date des États-Unis, mais aussi essentielle pour la stabilité mondiale. Directement ou indirectement, le monde entier bénéficie de l'infrastructure de marché étendue, du système financier profond et des cadres réglementaires robustes des États-Unis. Avec un PIB nominal estimé à 28,8 billions d'USD en 2024, sur un total de 109,5 billions d'USD pour l'économie mondiale, les États-Unis opèrent à une échelle qui n'est pas égalée par les autres puissances économiques.

Part prévue du PIB nominal mondial en 2024

(% du total) Sources: Haver, IMF, analyse QNB

Il est donc important de comprendre les implications des élections américaines pour l'économie mondiale, d'autant plus que les deux principaux candidats (Donald J. Trump et Kamala Harris) ont des programmes économiques différents.

Cette semaine, nous nous penchons sur le programme économique de la candidate Harris, actuelle vice-présidente des États-Unis, qui tente de devenir le 47e président des États-Unis et la première femme à accéder à ce poste.

Harris est actuellement le 49e vice-présidente des États-Unis, poste qu'elle occupe depuis 2021 sous la présidence de Joe Biden. Cela fait d'elle la candidate à la succession du président sortant, suggérant un programme de «continuité» bien connu des investisseurs et des analystes : avec un programme axé sur la justice sociale, l'égalité, la durabilité et les industries du futur, elle entend améliorer, approfondir et mettre à jour le programme traditionnel du Parti démocrate. En d'autres termes, Harris est favorable à une réglementation plus stricte des entreprises, à davantage de prestations sociales pour les travailleurs et la classe moyenne, à des impôts plus élevés pour les entreprises et les ménages à hauts revenus, à une politique plus ouverte à l'égard des immigrés et à une approche plus traditionnelle du commerce extérieur.

Selon nous, trois points principaux doivent être soulignés en ce qui concerne l'agenda économique de K. Harris.

Évolution de l'impôt sur les sociétés à taux élevé aux États-Unis

(%, 1980-2024) Sources: Haver, US Internal Revenue Service, analyse QNB

Premièrement, si elle est élue, Harris aura tendance à permettre une politique fiscale plus progressive, c'est-à-dire une politique qui soutient la redistribution des revenus et des richesses, en taxant davantage les ménages à hauts revenus tout en dépensant plus pour les ménages à faibles revenus. En fait, les démocrates proposent de faire passer l'impôt sur les sociétés de 21 % à 28 %, soit une fourchette moyenne entre le taux actuel et les taux plus élevés qui prévalaient avant les réductions d'impôts de Trump en 2017.

Cela contraste fortement avec la proposition de Trump de réduire encore l'impôt sur le revenu des sociétés à 15 %. En outre, les impôts sur les personnes physiques gagnant plus de 400 000 USD par an devraient également augmenter dans une éventuelle administration Harris, car les démocrates ne semblent pas disposés à étendre les allègements fiscaux temporaires de 2017 à ce segment de la population. Toutefois, cela ne signifie pas que la présidence de Mme Harris promulguerait un resserrement fiscal. Une partie de son programme prévoit également des dépenses supplémentaires pour les soins de santé, la sécurité sociale, les infrastructures, la transition énergétique et les subventions aux secteurs stratégiques. Ensemble, ces mesures budgétaires pourraient contribuer à creuser davantage le déficit budgétaire, qui atteint actuellement le niveau critique de 6,7 % du PIB potentiel. L'effet net sur la croissance devrait être positif, même si l'augmentation potentielle de l'émission de dette publique pourrait entraîner une hausse des rendements à long terme.

Deuxièmement, Mme Harris semble déterminée à adopter une approche plus stricte en matière de mesures réglementaires, en resserrant encore les conditions dans divers secteurs. La législation environnementale serait une priorité, avec des politiques climatiques globales visant à réduire les émissions grâce à des normes plus strictes pour les industries et les véhicules. Mme Harris devrait rationaliser davantage le processus d'autorisation pour les projets d'énergie verte tout en imposant des réglementations plus strictes aux industries des combustibles fossiles. L'application de la législation antitrust serait également plus agressive, avec éventuellement des mesures visant à démanteler les grandes entreprises et à bloquer les comportements anticoncurrentiels. Par conséquent, même si certains secteurs ciblés en bénéficieraient, tels que les énergies renouvelables et les véhicules électriques, l'effet net serait probablement d'ajouter un fardeau supplémentaire à la compétitivité.

Troisièmement, la position de Mme Harris sur l'immigration peut également avoir des conséquences importantes sur la démographie et les marchés du travail du pays. Mme Harris a toujours soutenu une réforme de l'immigration qui concilie la sécurité des frontières avec un traitement humain et la mise en place d'une voie d'accès à la citoyenneté pour les immigrés sans papiers qui vivent dans le pays depuis longtemps. Ce point est important car environ 4 à 5 % de la population américaine est composée d'immigrés sans papiers. En outre, ce segment est essentiel pour fournir de la main-d'œuvre à l'industrie des services et aux contrats à salaire horaire, empêchant ainsi un resserrement excessif du marché du travail et contrebalançant les tendances démographiques. À moyen terme, cela contribue à modérer la croissance moyenne des salaires et l'inflation. Un profil démographique plus positif serait également favorable à la croissance.

Dans l'ensemble, une éventuelle présidence Harris apporterait une certaine continuité au programme économique actuel des États-Unis, en particulier sur le plan fiscal, réglementaire et migratoire. Dans l'ensemble, le programme proposé devrait être un mélange des deux pour la croissance, car les politiques fiscales et d'immigration stimuleraient l'activité, tandis qu'une réglementation plus stricte pèserait sur l'expansion du PIB.