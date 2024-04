‘’La Tunisie médicale’’, numérisée et mise en ligne : un siècle de patrimoine scientifique (Album photos)

Magique ! D’un seul clic, accédez un siècle de découvertes, d'innovations et de recherche scientifique tunisienne et africaine. La numérisation complète des anciens numéros de la revue «La Tunisie médicale», éditée depuis 1903, est en ligne. Doyenne des publications tunisiennes continuant à paraître (la deuxième après Erraid Ettounsi, 1860) et demeurée l’unique actuellement en Afrique du Nord, elle constitue un véritable patrimoine. Plus de 50 millions de pages, toutes soigneusement numérisées, et indexées, sont en ligne, couvrant la période de 1912 à 2008 (depuis 2009, la revue est éditée en version numérique). La Tunisie Médicale est la seule revue médicale indexée en Tunisie et dans le Maghreb (sur Scopus, PubMed, PubMed Central Archives, Google Scholar, CrossRef). Elle est membre du bureau du comité international des éditeurs des revues médicales (ICMJE).

La collection est disponible sur le site de la STMS et celui des Archives Nationales.

Cet accomplissement majeur, on le doit à la Société Tunisienne des Sciences Médicales (STSM) et aux Archives Nationales de Tunisie. «Le projet était très lourd à porter, confie Professeure Lilia Zakhama, rédactrice en chef de La Tunisie Médicale et présidente de la STMS. Nous en avons tous rêvé, et mon prédécesseur à la tête de la STM, le Professeur Ridha Charfi y avait œuvré. L’initiative revient au Professeur Rachid Mechmech qui a établi le contact avec le Professeur Hédi Jalleb, directeur général des Archives nationales.

«Je n’ai pas hésité une seconde pour accepter la prise en charge de ce projet, témoigne, le Professeur Jalleb. J’en ai mesuré l’ampleur, mais aussi l’impératif. Il s’agit d’une composante importante de notre patrimoine national, qui enrichit la mémoire collective, valorise la recherche scientifique et médicale, et contribue à la promotion de la recherche. Les équipes des Archives nationales s’y sont attelés laborieusement, pendant plus d’un an et demi en étroite collaboration avec la STMS, et nous sommes parvenus à numériser plus de 50 millions et 84.000 pages. Nous sommes disposés à poursuivre ce partenariat et à l’élargir tant dans le domaine médical que d’autres secteurs.»

La mise en ligne a été célébrée lors d’une cérémonie à laquelle la Professeure Zakhama et les membres du bureau de la STMS ont convié des invités de marque, parmi d’anciens présidents et dirigeants de la Société, la Professeure Halima Mahjoubi, vice-présidente de l’Université Tunis El Manar, le Professeur Mohamed Jouini, doyen de la Faculté de Médecine de Tunis, d’éminents professeurs en médecine, des universitaires ainsi que les équipes techniques des Archives nationales et de la STMS.

«Grâce à cette précieuse réalisation, nous contribuons à tracer l’histoire de la médecine tunisienne, mais aussi maghrébine et africaine», affirme Professeure Zakhama. La facilité d’accès et l’indexation des articles constituent des facteurs majeurs pour une plus large consultation de la Tunisie médicale, en Tunisie et dans le monde.»

La Tunisie Médicale est une revue scientifique publiée depuis 1903 par la STSM (Société médicale mère la plus ancienne de la Tunisie, fondée en 1902 par un arrêté beylical). La Tunisie Médicale est une référence incontournable dans le paysage médical tunisien. Depuis sa création, elle a joué un rôle capital dans le partage et la transmission du savoir médical en Tunisie et en Afrique pendant plus de 120 ans.

La revue offre une plateforme pour la publication d'articles scientifiques originaux, de revues de littérature et de cas cliniques, couvrant un large éventail de domaines médicaux. En offrant un espace pour la recherche locale et régionale, "La Tunisie Médicale" contribue à la visibilité des travaux des chercheurs tunisiens et à la promotion de l'excellence scientifique dans le pays.

Les anciennes archives de La Tunisie Médicale, depuis 1903 ont été souvent l’objet de menaces de détérioration et disparition malgré toutes les précautions de la STSM. D’ailleurs, malheureusement, les numéros les plus anciens datant de 1903 à 1911 ont été perdus lors d’inondations dans les années 80. Apportant sa contribution au projet, le Professeur Mechmech a remis aux Archives Nationales de nombreux numéros manquants, puisés dans sa propre collection.

Ce travail monumental témoigne de l’engagement indéfectible de la STSM et des Archives Nationales de Tunisie envers la préservation du savoir et de leur volonté de rendre accessible la richesse de notre patrimoine scientifique à tous.