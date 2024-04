Bank ABC remporte le prix du «Best Trade Finance Provider in the Middle East» pour la deuxième année consécutive décerné par Global Finance

La puissance bancaire internationale de la région MENA remporte trois titres majeurs lors des Global Finance World’s Best Trade Finance Providers Awards en reconnaissance de ses efforts innovants pour offrir une expérience bancaire fluide et durable pour les entreprises.

Manama, Bahreïn: Bank ABC, l'une des principales banques internationales de la région MENA, a remporté les titres de meilleure Banque de Financement du Commerce International au Moyen-Orient, de meilleure Banque de Financement du Commerce International à Bahreïn et de meilleure Banque de Financement du Commerce International en Tunisie lors des World's Best Trade Finance Awards 2024 de Global Finance.

Annoncés lors du Forum interbancaire BAFT Europe à Francfort plus tôt cette année, ces prix soulignent le succès de la Banque de fournir une expérience de financement du commerce international et de financement de la chaîne d'approvisionnement d’une manière constante et hautement adaptée et performante à sa clientèle du monde entier.

L’édition de cette année a récompensé les institutions financières les plus innovantes au monde qui se sont différenciées par leur capacité à aborder les écosystèmes fragmentés et à répondre à la demande croissante de solutions ESG. Bank ABC s'est démarquée de ses pairs régionaux par son volume de transactions remarquable, sa couverture mondiale, son service client, ses tarifs compétitifs et ses initiatives de digitalisation révolutionnaires qui ont transformé le paysage bancaire.

M. Sael Al Waary, CEO du Groupe Bank ABC, a déclaré: «C'est en effet un honneur d'avoir reçu ces prix de Global Finance, en particulier dans la catégorie Moyen-Orient, pour la deuxième année consécutive. Cette reconnaissance souligne notre capacité à fournir des solutions hautement personnalisées, tout en investissant continuellement dans notre transformation digitale, créant ainsi une plateforme plus solide et évolutive pour mieux servir nos clients. Je profite de cette occasion pour remercier nos clients et partenaires pour leur confiance envers Bank ABC, mes collègues de tout le Groupe pour leur travail acharné et Global Finance pour cette excellente reconnaissance.»

L'éditeur et directeur éditorial de Global Finance, Joseph Giarraputo, a commenté: «Bank ABC a franchi des étapes importantes suite au déploiement réussi des modules Garanties et SBLC sur sa plateforme digitale dédiées aux opérations documentaires du commerce international. Celles-ci comprenaient le déploiement des modules LC Export et Remises Documentaires, garantissant que la nouvelle plateforme couvre toutes les opérations documentaires du commerce international».

«En outre, le lancement de ses nouvelles plateformes digitales de pointe de financement de la chaîne d'approvisionnement et des opérations documentaires du commerce international ainsi que la première phase du Portail Entreprises du Wholesale Banking serviront de passerelle digitale vers la Banque et amélioreront l'expérience client globale.»

"Bank ABC continue de montrer la voie en matière de digitalisation et d'offrir aux entreprises clientes une technologie qui les aide à relever les défis de l'environnement géopolitique actuel et de l'évolution des flux commerciaux", a ajouté M. Giarraputo.

Outre sa transformation numérique, les progrès de la fusion des opérations égyptiennes de Bank ABC avec BLOM Bank Egypt en 2023 ont élargi l’empreinte régionale de la banque, faisant écho à son engagement à offrir un nouveau type d’expérience bancaire personnalisée aux clients de la région.

Les prix très convoités des meilleures banques de financement du commerce international au monde, décernés par Global Finance, en sont désormais à leur 24ème édition et sont devenus une norme d'excellence internationale de confiance. Le comité de rédaction de Global Finance a sélectionné Bank ABC dans les catégories régionales et nationales sur la base de sa candidature incroyablement inégalée ainsi que des commentaires d'analystes du secteur, de dirigeants d'entreprise et d'experts en technologie.