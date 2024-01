Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo : La Tunisie déjà sur le fil du rasoir

Tunisie- Namibie (0-1)

Mi-temps (0-0)

Formation des équipes

Tunisie: Ben Said, Kechrida, Maaloul, Talbi, Meriah, Skhiri, Ben Slimane (Ltaief 83’), Ben Romdhane (Laidouni, 46’), Msakni, Achouri (Srarfi, 90’), Khenissi (Jouini, 15’).

Namibie: Kazapua, Hanamub, Nyambe, Amitenia, Horaeb, Hotto, Pitrus, Shitembi (Katua63’), Gebhardt, Prinis( Muzeu, 73’), Shalulile

Arbitre: Omar Abdulkadir Artan (Somalie)

But: Hotto (88’)

Qu'elle est loin la promenade de santé du Onze national face à la Namibie, le 17 août 1997, aux éliminatoires de la Coupe du monde (4-0). Cette fois-ci, l'enjeu est total, les équipes très différentes et le contexte laissant planer bien des incertitudes aux plus huppée des formations. Les prestations de la Guinée Équatoriale face au Nigeria, du Mozambique face à l'Égypte, de la Guinée devant le Cameroun ou encore de l’Angola devant l’Algérie sont autant d'avertissements aux protagonistes de la CAN.

Ainsi donc l'équipe de Tunisie a-t-elle pris conscience des pièges qui les attendent. Elle espère être la première équipe arabe à obtenir une victoire lors de cette CAN d’autant que les deux autres rencontres s’annoncent très dures. La formation alignée par Jalel Kadri affiche d'entrée de jeu des intentions offensives, histoire d'opérer l'effet psychologique pour obtenir l'ascendant sur le match et l'emprise sur l'adversaire. La quatrième minute enregistre la première alerte signée Khenissi sur corner. Une réaction namibienne, trois minutes plus tard, par Shalulile suivie de deux occasions nettes et miraculeusement sauvées mettent les Tunisiens face à une évidence: l’adversaire ne manque ni d’ambition ni d’atouts. C’est ainsi que la réaction ne se fit pas attendre avec un contre très rapide (10’). A l’évidence, le premier quart d’heure n’accorde aucune signification à l’écart de 80 rangs entre les deux équipes dans le classement FIFA.

La blessure de Khenissi coûte un remplacement prématuré et coïncide avec un passage à vide avant que Msakni ne relance la machine et que l’attaque adverse ne signe un nouvel avertissement très sérieux (21’). Kadri se retrouve du coup piégé par son option tactique : le 4-3-3, s’il favorise l’offensive, il offre aussi des boulevards à l’adversaire. Mais les Tunisiens se déploient pour créer le déséquilibre dans la défense adverse par Msakni et Maaloul (26’). C’est à ce moment que le rafraichissement s’imposa pour contrer la chaleur (36°) et l’humidité. A la 30ème minute, la défense tunisienne se montre très naïve sur un coup franc lointain qui faillit aboutir. Achouri se manifeste à la 35ème minute par une prouesse technique qui le met en confiance pour la suite. Mais l’emprise sur l’adversaire est loin d’être assurée. Faute d’un jeu en mouvement pour déstabiliser l’adversaire, l’équipe de Tunisie se retrouve bloquée et même soucieuse face aux velléités offensives des Namibiens. A la reprise, Msakni, sur corner, dévie sur la gardien ce qui emballe le match. Les occasions se succèdent et l’indécision plane. Les Namibiens croient à l (ouverture du score sans le sauvetage miraculeux de Talbi(50’). Jouini hérite ensuite d’une balle providentielle dans les 6 mètres mais croise trop son tir et prive la Tunisie d’ouvrir le score sur l’occasion la plus nette (53’). Il tente un autre coup trois minutes plus tard mais la malchance le poursuit. Mais l’équipe de Tunisie, renforcée par Laidouni ne désarme pas et exerce un pressing qui dure dix minutes sans garantie de succès avec la perspective de la fatigue et l’effet de l’humidité. Mais c’est Kechrida qui s’illustre dans sa propre surface pour effacer une occasion de but (64’). Sur coup franc de Maaloul, c’est Talbi qui croit ouvrir le score d’un heading bien ajusté mais légèrement à côté (68’). Pour Jalel Kadri, les solutions qui restent ne peuvent être qu’individuelles. Il patiente et prie pour qu’un exploit personnel sauve la situation. C’est alors que Msakni réalise un enchainement improbable pour servir Ben Slimane légèrement excentré (74’).

Le dernier quart d’heure devient dès lors une véritable mise à l’épreuve pour les deux équipes. Les ressources physiques s’avèrent plus décisives que les atouts techniques ou mentaux. Msakni, surprenant de fraîcheur, s’impose dans les airs et n’est pas loin de fêter sa centième sélection par un but sur service remarquable de Jouini (81’). La Namibie réagit à son tour et met à nouveau Ben Said à contribution à deux reprises (85’, 87’) le match devient poignant et irrespirable jusqu’à ce que le pressing namibien trouve une récompense légitime : Hotto, libre de toute surveillance, bat de près Ben Said, impuissant (88’). La réaction des Tunisiens est immédiate, l’énergie du désespoir devenant le dernier recours. Mais c’est la Namibie qui cherche l’estocade, marquant un second but annulé en recourant à la VAR.

La défaite qui sanctionne le match n’est certs pas prévisible, mais au vu du match elle est justifiée par les ratages de l’équipe et la belle prestation de la Namibie qui peut faire parler d’elle.

Maintenant, l'équipe de Tunisie doit suivre avec beaucoup d'intérêt et de concentration le match Mali- Afrique du Sud qui constituera une sorte de boussole pour la suite. Nul doute que sa défaite est de son côté un indicateur utile pour les autres protagonistes du groupe. Dès la première journée, toutes les équipes se seraient ainsi retrouvées dans le vif du sujet. Prometteur...

Mohamed Kilani



