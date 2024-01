Rim Mahjoub: La gardienne du temple Afek

Elle y croit encore ! Absolument ! Rim Mahjoub n’a pas lâché prise au sein du parti Afek où elle vient de se faire élire présidente, suite à la démission de Fadhel Abdelkefi, le 19 octobre dernier. Début décembre dernier, l’ensemble des adhérents, comme le stipulent les statuts, ont été invités à voter cette fois-ci à distance, par email ou SMS, dans un anonymat sécurisé. Mme Mahjoub l’a emporté à 59.4% des voix face à Abderrahmane Belgacem, crédité de 37.17% des voix. Depuis la constitution d’Afek en 2011, elle devient ainsi la 4ème présidente après Mohamed Louzir, Yassine Brahim et Fadhel Abdelkefi.

«Je me suis portée candidate pour préserver le parti, dit-elle à Leaders. Par passion. Et parce que j’y crois encore. C’est un gâchis que d’abandonner Afek. C’est grâce à lui que je me suis épanouie et ai accompli tout le chemin politique et parlementaire qui a été le mien», nous confie Rim Mahjoub. «Je pense intimement que le rôle des partis politiques va revenir d’une façon ou d’une autre. Il n’y a pas de démocratie sans partis».

Rim Mahjoub est bien consciente du nouveau contexte général dans le pays. Elle estime qu’il est nécessaire de se concentrer sur l’interne et d’opérer des changements profonds sur le fonctionnement d’Afek, surtout avec le tarissement des financements, fournis par les adhérents et l’impératif de réduire les charges (loyers de différents bureaux, permanents, etc.)

«La priorité, souligne-t-elle, est à la formation des jeunes pour faire émerger une nouvelle génération. Cette mission sera confiée à une académie politique qui aura à s’en acquitter avec des approches modernes et futuristes. En parallèle, Afek doit continuer à produire des analyses et esquisser des solutions dans les divers aspects, en droite ligne avec le programme adopté». «Parti de compétences, parti de solutions, comme elle le définit, Afek doit contribuer à la réflexion et au débat national par une pensée de qualité et des propositions pertinentes.»

La tigresse

En douze ans d’engagement militant, depuis le 14 janvier 2011, Rim Mahjoub aligne un parcours significatif. Députée de la circonscription de Mahdia à l’Assemblée nationale constituante, en 2011, et réélue en 2014 à l’Assemblée des représentants du peuple, elle a toujours porté haut et fort une voix avisée, se battant sur tous les fronts, très active lors du sit-in du Bardo en 2013, ferraillant sans cesse avec Ennahdha et sa galaxie. Vent debout, certains l’ont surnommée «la tigresse Afek du Bardo».

Retour à l’Université pour confronter la pratique aux concepts!

Médecin radiologue, elle a mis entre parenthèses sa carrière médicale, pour vivre son engagement au sein du parti et sous la coupole du Bardo. Décrochant en 2019, Rim Mahjoub se trouvera animée par l’ardent désir de retourner à l’Université pour explorer les sciences politiques et essayer de comprendre les fondements théoriques de ce qu’elle a vécu depuis 2011. «Je voulais confronter la pratique aux concepts», dit-elle. C’est ainsi qu’elle parviendra, après test, à s’inscrire en mastère 2 de recherche en droit public à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. «Une véritable bouffée d’air frais, nous confie-t-elle. J’y ai trouvé des étudiants-chercheurs brillants, intelligents, motivés et des enseignants de très haut niveau.» Assidue (zéro absence), elle ne ratera aucun cours, aucun séminaire. «Le travail en binôme avec des jeunes était particulièrement agréable. Au début, certains étaient gênés par la différence d’âge qui nous séparent, me demandant s’ils doivent m’appeler Madame ou Tata. J’ai tranché : Rim, tout simplement. En fait, j’ai beaucoup appris, beaucoup aimé.»

Sous la direction du professeur Slim Laghmani, Rim Mahjoub prépare studieusement son mémoire. Thème choisi: «Etat de droit, Etat d’exception». Bien avancée dans ses recherches et la rédaction, elle espère pouvoir le soutenir au cours du premier semestre 2024. Et poursuivre en doctorat ? «Je m’arrêterai là !», dit-elle avec un large sourire. Dr Mahjoub a en effet repris son activité médicale en radiologie et s’emploiera désormais à concilier le mémoire de mastère, la médecine et le parti.

