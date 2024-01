CAN 2024: La Tunisie en quête de rédemption

Par Mohamed Kilani - La Coupe d’Afrique des Nations polarise à partir de demain 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire l’actualité footballistique, et suscitera l’intérêt du public tunisien avec l’espoir non dissimulé que le Onze national parvienne à y tenir un rôle de premier plan. L’édition s’annonce très indécise puisque les ténors du football africain y seront tous présents avec sans doute l’ambition, au demeurant très légitime, de briguer le trophée.

Rappel historique

L'histoire de la Tunisie avec la CAN à démarré en 1962 avec la 3ème édition organisée par l'Éthiopie, sans la participation de Chétali victime d’un accident en décembre 1961. Quatre nations seulement y ont participé, après deux précédentes impliquant trois équipes seulement. La troisième place à couronné cette première présence après l'avoir entamée en fanfare avec deux buts d’avance lors de la première demi-heure face au pays organisateurs. L'altitude ayant fait la différence, quatre buts seront encaissés et la finale envolée.

En 1963, au Ghana, le nul au match d'ouverture face au pays organisateurs également laissa présager le meilleur, mais la performance de Attouga, vivant à dix-huit ans baptême international sera sans lendemain. Le même Attouga sera un acteur malchanceux, deux ans plus tard au stade Zouiten en finale de la 5ème édition. En raison de déplorables problèmes de désorganisation, la finale Tunisie-Ghana est jouée en semi-nocturne causant des ennuis de vision au keeper tunisien.

La désillusion de 1965 sera prolongée d'une mesure arbitraire et irresponsable: le retrait de la Tunisie de la Compétition après un Tunisie-Congo, le février 1967 (1-1) aux éliminatoires de la CAN 1968 en Ethiopie. Le forfait au match retour coûte l'élimination et une sanction de la part de la CAF qui génère une traversée du désert. La Tunisie ne retrouvera la compétition qu'en 1978, en pleine épopée Argentine.

Les dégâts sportifs en seront ressentis par plusieurs générations de footballeurs qui ne disputeront aucune CAN à l'image de Chemmam, Mghirbi, Chakroun, Ben Mrad, Jelassi, Zitouni, Zouaoui, Malki, Khouini et d'autres. La promotion du football tunisien a été donc ralentie. Même le public sportif sera pénalisé car la télévision le prive des retransmissions des phases finales tant que la Tunisie n'y était pas. Le réveil de 1978 ne produit pas de nouvelles promesses, la CAN au Ghana s'avérant une mésaventure inattendue avec l'abandon du terrain en match de classement face au Nigeria. Avec l'organisation de la CAN en 1994, la Tunisie espérait en renouant avec la compétition chez elle enlever son premier sacre. Le Waterloo dès le premier tour plonge le football tunisien dans un profond marasme et le public sportif dans l'étonnement mêlé de déception. L'avènement du tandem Raouf Najar- Henri Kasperczak amorce alors un renouveau qui produit une finale de la CAN 1996, quelle surprise!, et une qualification au Mondial 1998. Depuis lors, un machine s'est débloquée et la régularité des participations aux grands rendez-vous continentaux et mondiaux est devenue une réalité série d'exploits notables, avec enfin une consécration lors de la CAN 2004 à Tunis, conséquence d'un travail méthodique entamé par Roger Lemerre.

Ambition

En Côte d’Ivoire, la Tunisie ne doit pas dédaigner de jouer sa carte jusqu’au bout de ses capacités. Troisième équipe africaine au classement de la FIFA (30’) précédée du Maroc (11’) et du Sénégal (19’), elle a déjà un statut à défendre, et même à améliorer. Le groupe est harmonieux et stable depuis la dernière édition de cette compétition, ce qui est un élément rassurant.

Dans un groupe qui la réunit avec la Namibie, le Mali et l’Afrique du Sud, la Tunisie est déjà confrontée à la difficulté. Son historique avec ces trois nations l’invite à s’en méfier. La Namibie (113’) ayant à coeur d’équilibrer son bilan après les défaites aux éliminatoires de la Coupe du monde doit être revancharde. De même que la Mali (45’), privé de très peu par la Tunisie de la Coupe du monde 2022, et se souvenant de son exploit en 1994 en ouverture de la CAN à El Menzah. L’Afrique du sud (67’) doit capitaliser sur les performances de ses clubs pour nourrir des ambitions réelles.

Le Onze national débutera donc face à la Namibie, tout en ayant une pensée aux deux autres calibres qui l'attendent: le Mali et l'Afrique du Sud. Jaĺel Kadri et ses joueurs auront également une pensée à la dernière prestation de 2022 quand, après avoir écarté le Nigeria aux huitièmes, ils durent trébucher en quart de finale face aux Burkinabés. Un souvenir amer que tous les Tunisiens du football classent parmi les étapes dévalorisantes du Onze national.

Cette fois-ci, le groupe doit dégager d'une longue expérience ce qui lui assure une présence à un tour avancé. Les contre-performances enregistrées en amical face à la Corée et le Japon, après deux coups d’éclat en déplacement face au même Japon et à l’Egypte, incitent le groupe à se ressaisir pour honorer le football tunisien et justifier son classement FIFA.

L'attraction de la CAN est également dans la profusion d'individualités telles Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyadh Mahrez, Victor Osimhen, Achraf Hakimi, Hakim Zyech, Rami Bensebaïni, etc.

Cette édition a une portée plus importante que les précédentes en raison de l'affirmation de nouvelles nations du football, avec leurs d'ambitions et les lots de joueurs avec leur l'impact sur le marché des transferts. A la clôture de cette édition, nul doute que bien des joueurs se retrouveront avec une valeur marchande différente de la cote préalable...

Liste des joueurs

Gardiens de but: Aymen Dahmen (Al-Hazem/KSA), Mouez Hassen (Club Africain), Béchir Ben Said (US Monastir)

Défenseurs: Ali Abdi (Caen/FRA/L2), Ali Maaloul (Al-Ahly/EGY), Wajdi Kechrida (Atromitos Athènes/GRE), Yassine Meriah (Espérance), Montassar Talbi (FC Lorient/FRA), Hamza Jelassi (Étoile du Sahel), Yan Valery (Angers SCO/FRA/L2), Oussama Haddadi (SpVgg Fürth/GER/D2), Alaa Ghram (Club sportif sfaxien).

Milieux de terrain: Elyes Skhiri (FC Cologne/GER), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros/HUN), Aïssa Laïdouni (Union Berlin/GER), Houssem Teka (Espérance Tunis), Hamza Rafia (US Lecce/ITA), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano), Anis Ben Slimane (Brøndby/DEN)

Attaquants: Youssef Msakni (Al-Arabi SC/QAT), Naïm Sliti (Al-Ahli/QAT), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC/KUW), Haythem Jouini (Stade tunisien), Seifallah Letaief (FC Winterthour/SUI), Bassem Serarfi (Club Africain), Elias Achouri (FC Copenhague/DEN), Seifeddine Jaziri (Zamalek SC/EGY)

Programme

Mardi 16 janvier à 18h: Tunisie-Namibie

Samedi 20 janvier à 21h: Tunisie-Mali

Mercredi 24 janvier à 18h: Tunisie-Afrique du sud