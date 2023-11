Gaza: le soutien indéfectible de laTunisie

Vive indignation et ferme soutien : la voix de la Tunisie a résonné haut et fort. Dans un même élan officiel et populaire, elle a fortement exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, sa condamnation du carnage perpétré par Israël et son appel à la conscience internationale pour faire cesser ce massacre.

Dès le 7 octobre 2023, le président Kaïs Saïed a été en première ligne. «La Tunisie exprime son soutien total et inconditionnel au peuple palestinien qui est dans son plein droit de récupérer tout son territoire et d’établir son Etat indépendant, avec pour capitale Al Qods», affirme un communiqué de la présidence de la République. «Elle appelle toutes les consciences vives de par le monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à se remémorer les tueries exercées par l’ennemi sioniste contre notre peuple arabe en Palestine et contre la nation tout entière. Le monde ne doit pas oublier les tueries perpétrées par l’ennemi à Douaima, Acheikh, Dir Yassine, Kafr Kacem, et dans la mosquée Al Aqsa… Il ne doit pas oublier non plus les centaines de milliers de Palestiniens chassés de leurs maisons, et dont les terres ont été confisquées. Ils doivent garder en mémoire toutes ces dates et reconnaître le droit légitime de la résistance contre l’occupation et ne pas considérer cette résistance comme une attaque ou une escalade. La Tunisie appelle la communauté internationale à prendre toutes ses responsabilités historiques pour mettre fin à cette occupation de tout le territoire palestinien et à l’acharnement des forces d’occupation sionistes à violer les droits du peuple palestinien en défiant toutes les prescriptions religieuses et valeurs humaines.»

De nombreuses manifestations ont eu lieu à Tunis et dans des villes de l’intérieur du pays, rassemblant de larges composantes de la société civile, des organisations nationales et des partis politiques qui ont serré les rangs, exprimant de toutes leurs forces leur indignation et leur solidarité. Ce soutien s’est réaffirmé sur tous les plans: diplomatique, sanitaire, et autres.

Le Croissant-Rouge tunisien a multiplié les contacts avec son homologue palestinien. Un avion militaire a été ainsi dépêché le 15 octobre, à El Arish, non loin de Rafah, au Sinaï, pour convoyer un lot d’aides de première nécessité.

Par ailleurs, face aux atermoiements de la réunion ministérielle de la Ligue des Etats arabes, la Tunisie a émis des réserves au sujet de la résolution n° 8987 issue du Conseil de la Ligue arabe, réuni le 11 octobre dernier, au Caire, sur les moyens permettant de mettre fin à l’agression israélienne sur Gaza et garantir la paix et la stabilité dans la région. La présidence de la République a tenu à rappeler la position «constante» de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, soulignant que le droit du peuple palestinien ne peut, en aucun cas, faire l’objet de prescription ou disparaître sous l’effet des atrocités commises par l’entité sioniste.

Recevant une délégation ministérielle italienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le président Saïed a rappelé le droit imprescriptible du peuple palestinien à sa terre et à l’autodétermination, reconnu par le droit international. Il a souligné que la tragédie qui se déroule en ce moment en Palestine représente une punition collective et un déplacement forcé. Il s’est interrogé comment l’humanité peut accepter de voir des enfants tués et leurs corps déchiquetés, sans réagir. «Comment acceptez-vous, a-t-il déclaré, que plus de deux millions de personnes soient privées d’eau, d’aliments, de médicaments, de produits de première nécessité ? Et comment accepter que les Palestiniens soient déplacés à l’intérieur de leurs terres et que des tentes soient érigées, comme c’est le cas à Khan Younès, et qu’ils soient bombardés alors qu’ils sont réfugiés dans des hôpitaux ou sous des tentes ?». La diplomatie tunisienne a été largement déployée pour porter un message fort de la Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères a multiplié les contacts avec ses homologues dans de nombreux pays et réuni les ambassadeurs des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

